Eine 83-Jährige erhielt am Mittwoch Besuch von zwei verdächtigen Männern. Zunächst klingelte ein Mann an der Wohnungstür der Seniorin und erklärte, dass er die Feuchtigkeit im Bad und in der Küche messen wolle, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die Frau ging davon aus, dass der Mann von der Hausverwaltung geschickt wurde. Vorsichtshalber behielt sie den Unbekannten im Blick, bis es plötzlich erneut an der Tür klingelte. Die 83-Jährige öffnete und sah, wie ein anderer Mann davonrannte. Nun hatte es auch der Unbekannte eilig und verließ die Wohnung. Der Seniorin kam die Sache verdächtig vor, zumal die Hausverwaltung niemanden unangekündigt vorbeischicke. Die 83-Jährige informierte die Polizei.

Aus der Wohnung der Frau fehlte nichts. Was die Männer im Schilde führten ist nicht geklärt.