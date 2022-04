Die Verbraucherzentrale Kaiserslautern erhält derzeit zahlreiche Anfragen zu einem Forderungsschreiben der Kanzlei Schmidt und Kollegen für angebliche Gewinnspiel-Anmeldungen. Die Empfänger sollen mittels Lastschrift rund 290 Euro bezahlen, schildert die Verbraucherzentrale, die rät, unseriöse und unberechtigte Forderungen nicht zu bezahlen.

Verbraucherzentrale: „Leere Drohungen“

Die Kanzlei drohe unter anderem mit Mahn- und Vollstreckungsbescheid und Pfändung der Bezüge. „Das sind leere Drohungen. Eine Pfändung ist ohne einen rechtskräftigen Titel wie einen Vollstreckungsbescheid oder ein Gerichtsurteil nicht möglich“, so Melanie Kaminski, Leiterin der Beratungsstelle Kaiserslautern. Dass es sich um Betrug handle, sei daran zu erkennen, dass der Brief keine konkreten Angaben zum vermeintlichen Gläubiger enthalte. Betroffene sollten die Forderung keinesfalls bezahlen, so die Verbraucherschützerin. Die Schreiben weisen zudem Ungereimtheiten auf, so Kaminski. Am angeblichen Sitz der Kanzlei in der Maximilianstraße in München finde kein Postempfang statt. Damit sollen Betroffene davon abgehalten werden, sich schriftlich zu wehren. Unter der angegebenen Telefonnummer erreiche man nur eine Mailbox, eine Internetseite oder E-Mail-Adresse werde gar nicht angegeben.

Hilfe für Betroffene

Empfänger von Inkassoschreiben können laut Verbraucherzentrale unter inkasso-check.de kostenlos überprüfen, ob eine Forderung zu Recht besteht und ob die Höhe der Kosten gerechtfertigt ist. Individuelle Beratung rund um das Thema bietet die Beratungsstelle Kaiserslautern der Verbraucherzentrale nach Terminvereinbarung an. Eine telefonische Erstberatung findet montags, mittwochs und donnerstags zwischen 10 und 16 Uhr unter Telefon 06131 28 48 120 statt.