Im Internet einkaufen ist der Renner. Kann aber tückisch sein. Wer im Netz zu schnell unterwegs ist, sieht die Fallstricke nicht – und schon ist der Ärger da und oft das Geld futsch. Kommt relativ oft vor. „Bei uns melden sich häufig Verbraucher, die in eine teure Kostenfalle getappt sind“, sagt Melanie Kaminski, Leiterin der Verbraucherzentrale Kaiserslautern.

Am 15. März, dem Weltverbrauchertag, will die Verbraucherzentrale deshalb mit einem Infostand in der Kaiserslauterer Fußgängerzone unter dem Motto „Pass auf deine Mäuse auf“ informieren. „Wir geben Tipps zur Prävention“, so die Juristin, die betont, dass es eigentlich gar nicht so schwer sei, dem Ärger aus dem Weg zu gehen. „Nie in Vorleistung treten“, ist für sie ein wesentlicher Punkt.

Blick ins Impressum ist sinnvoll

Der Blick ins Impressum einer Webseite sollte immer dann erfolgen, wenn man beachsichtige bei einer Firma zu kaufen, mit der man es bislang nicht zu tun hatte. Ein Sitz in Deutschland plus eine Postanschrift seien schon mal gut. „Hellhörig werden, wenn da eine chinesische Adresse oder eine in Übersee angegeben wird“, legt die Verbraucherschützerin nahe, die Finger ganz von dem Geschäft zu lassen, wenn die Adresse komplett fehlt.

Der Blick in die Widerrufsbelehrung und in die allgemeinen Geschäftsbedingungen könnten ebenfalls im Vorfeld einiges klarstellen. „Das ist alles mühsam zu lesen, aber besser lesen als Geld verlieren“, lautet der Rat der Expertin. Das Zurücksenden gehe keinesfalls immer auf Kosten des Anbieters. Müsse etwa etwas bis China zurückgeschickt werden, komme da schnell ein hübsches Sümmchen zusammen. Auch der vermeintlich sichere Kauf etwa über Paypal sei eben nicht immer sicher. „Hier hilft auch im Vorfeld das Lesen des Kleingedruckten!“ Käuferschutz trete nur ein, wenn die Ware gar nicht geliefert werde, kommt was Falsches, müsse der Verbraucher ganz alleine sehen, wie er wieder an sein Geld komme.

Bequem mit einem Mausklick

Für Melanie Kaminski gehört das Einkaufen im Internet selbstverständlich zum Alltag. „Mir geht es da wie allen anderen“, schätzt sie das scheinbar unendlich große Angebot und die Bequemlichkeit, die mit dem Einkauf per Mausklick im Zusammenhang stehen.