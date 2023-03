Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Hohenecken bestreitet die letzte Saisonpartie in der Abstiegsrunde der Fußball-Verbandsliga beim ASV Fußgönheim. In diesem Auswärtsspiel, das am Sonntag um 15.30 Uhr angepfiffen wird, will das Team von Trainer Benny Hassenfratz noch einmal in die Vollen gehen.

Mit dem Abstieg haben die Hohenecker zwar nichts mehr zu tun, sie stehen auf dem ersten Tabellenplatz und sind damit weit von der Abstiegszone entfernt, aber sie gehen ambitioniert in diese Partie.