Für die Tennisherren des 1. TC Weilerbach steht am Sonntag (10 Uhr) mit dem Heimspiel gegen die SG Oberwerth/Koblenz/Höhr-Grenzhausen der Saisonauftakt in der Verbandsliga auf dem Plan. Die Gäste aus dem Rheinland haben schon einen Sieg gelandet. Im ersten Spiel bezwangen sie den TC RW Kaiserslautern mit 6:3.

Treten die Gäste in Bestbesetzung an, dann hätten sie Spieler in ihren Reihen, „die uns das Leben sehr schwer machen können“, sagt Weilerbachs Teamkapitän Sebastian Backe.