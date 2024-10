Mit einer 2:4-Auswärtsniederlage ist der SV Steinwenden von seinem Auswärtsspiel in der Fußball-Verbandsliga bei der TSV Gau-Odernheim zurückgekehrt.

Der Mann des Spiels war wieder einmal der Gau-Odernheimer Angreifer Fabio Moreno Fell, der drei Tore selbst erzielte und einen Treffer vorbereitete. Mit 24 Toren in 15 Spielen führt der Ausnahmespieler die Torschützenliste an. Es bleibt sein persönliches Geheimnis, wieso ein treffsicherer Spieler wie er sein Potenzial nicht ein bis zwei Ligen höher ausprobiert.

Steinwenden kam schlecht in die Partie, die Gastgeber spielten auf dem kleinen Kunstrasenplatz schnell nach vorne und suchten den Abschluss. So dauerte es nur bis zur achten Minute, ehe Moreno Fell das erste Mal einnetzte. Steinwenden kam nicht in die Zweikämpfe, verlor viele zweite Bälle. In der 39. Minute hatte David Höft die erste nennenswerte Torchance, die der Gau-Odernheimer Torwart Daniel Diel stark parierte. Mit dem Pausenpfiff erhöhte Gau-Odernheim auf 2:0. Moreno Fell wurde nicht energisch gestört und konnte mühelos ins Tor einschieben.

Chance auf die Führung

Nach der Pause ein völliges anderes Bild. Mit Mut und Einsatz wollte Steinwenden zeigen, dass man sich noch nicht geschlagen geben würde. Bei Robin Petrys Chance in der 56. Minute lag der Anschlusstreffer in der Luft, besser machte es Benjamin Fuchs, der nach einer Ecke in der 60. Minute traf. Einen Freistoß von Moreno Fell wehrte Jonas Heinz mit dem Kopf ab und verhinderte den erneuten Zwei-Tore-Rückstand. Die Elf von Florian Hasemann, der den erkrankten Cheftrainer Sascha Hammann vertrat, drängte nun auf den Ausgleich. Nach einem gutem Spielzug über Anton Artemov und Akanni Oladehine erzielte Höft das verdiente 2:2 (74.).

Mit einem Heber hätte Petry kurz darauf die Führung für den SVS erzielen können, doch Keeper Diel parierte zur Ecke. In der 82. Minute zeigte Moreno Fell, dass er ein kompletter Stürmer ist, seine mustergültige Vorlage verwertete der kurz zuvor eingewechselte Christopher Hahn zur erneuten Führung. Den Schlusspunkt markierte wiederum Moreno Fell mit seinem dritten Treffer zum 4:2 (85.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen, gehen zum Glück nur mit 0:2 in die Kabine“, so Hasemanns Resümee zum Spiel. „In der zweiten Hälfte haben wir uns vorgenommen, noch mal neu anzufangen. Respekt an die Mannschaft, dass wir den verdienten Ausgleich geschafft haben. Mit etwas Glück gehen wir in Führung. Durch individuelle Klasse kriegen wir dann das dritte und vierte Tor. Aufgrund der zweiten Hälfte kann man auf die Leistung aufbauen und im nächsten Spiel gegen Steinbach die Punkte holen, das war heute für uns eher ein Bonusspiel.“