SV Steinwenden fuhr im Kampf gegen den Abstieg wichtige Punkte ein. Die Gäste vom TuS Steinbach durften kurz vor Schluss noch einmal auf einen Punkt hoffen.

Ein verrücktes Anstoß-Tor ließ den SV Steinwenden am Sonntagnachmittag im Verbandsligaspiel gegen den TuS Steinbach noch einmal um drei wichtige Punkte zittern. Was war passiert? Steven Heib erzielte das wichtige 2:0 in der 83. Minute für den SV Steinwenden. Beim SVS-Anhang hörte man regelrecht die Steine purzeln – alle dachten, dass dies die Entscheidung in dieser Partie gewesen sei. Steinwenden nutzte die Gelegenheit, gleich doppelt zu wechseln.

Doch Steinbachs Kapitän Felix Metzinger hatte eine geniale Idee. Mit dem Anstoß schoss er den Ball direkt auf das SVS-Gehäuse und überraschte so Torhüter Luca Layes, der etwas zu weit vor seinem Kasten stand, und verkürzte auf 1:2 aus Sicht der Gäste. Ein Tor, wie man es vielleicht einmal in 20 Jahren sieht. Der letzte Spieler, der mit dem Anstoß einen Treffer erzielte, und dem Schreiber dieser Zeilen bekannt ist, war der Schalker Mike Hanke, als er im April 2004 den Leverkusener Torwart Hans-Jörg Butt überlistete, dieser hatte Sekunden zuvor per Foulelfmeter getroffen und war nicht zügig zurück in sein Tor geeilt.

Mäßige Partie mit viel Kampf

Jedenfalls war die komfortable Zwei-Tore-Führung des SV Steinwenden schon wieder dahin. Ab jetzt hieß es wieder zittern beim Steinwendener Anhang. In einer eher mäßigen Partie ging viel über den Kampf, beide Mannschaften spielten nicht die Sterne vom Himmel, es war purer Abstiegskampf ohne Augenschmaus für den neutralen Zuschauer. Steinwenden hatte in der ersten Hälfte durch Frederik Christmann und Heib die dicksten Gelegenheiten zur Führung, TuS-Torwart Klaus Siebenecker parierte zweimal glänzend (12.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatten die Gäste vom Donnersberg ihre größte Gelegenheit, Rico Metz scheiterte an Layes der famos parierte und sein Team vor dem Rückstand bewahrte(45).

Nach der Halbzeitpause konnte der SVS bei sommerlichen Temperaturen in Führung gehen. Einen Handelfmeter in der 53. Minute, den der sehr gut leitende Schiedsrichter Tilmann Zielke aus Mainz zurecht pfiff, verwandelte Anton Artemov zum 1:0. Der Steinwendener Heib hatte zuvor mit einer Finte einen Pass Richtung Tor gespielt, den ein Steinbacher Spieler nur noch mit der Hand blocken konnte. Steinbach versuchte im Laufe der zweiten Halbzeit, den Ausgleichstreffer zu erzielen, kämpfte couragiert, konnte sich jedoch keine Top-Chancen herausspielen.

Patrick Wolf: „Vielleicht ist es ein 0:0-Spiel“

Nach dem Schlusspfiff war Steinwendens Coach Daniel Meisenheimer sichtlich erleichtert: „Wir haben zum Glück gewonnen, haben es zum Ende der Partie nochmal unnötig spannend gemacht. In der zweiten Halbzeit konnten wir noch ein paar Prozente drauflegen und das Spiel für uns entscheiden. Gegen Ende der Saison fragt niemand mehr, wie der Sieg zustande kam, Hauptsache wir haben die drei Punkte.“

Sein Gegenüber Patrick Wolf fasste die Partie wie folgt zusammen: „Wir wussten, was auf uns zukommt. Am Ende verlieren wir verdient, Das Handspiel zum Elfmeter für Steinwenden war klar, vorher schlafen wir in der Verteidigung. Trotz eines couragierten Auftritts nehmen wir – wie in den letzten Wochen – keine Punkte mit.“