Rückenwind herrscht bei der Elf von Trainer Henrik Weisenborn nach dem 6:2-Sieg bei der SG Hüffelsheim. Am Freitag empfängt der TuS die Alemannia aus Waldalgesheim.

Zuversicht herrscht beim TuS Hohenecken. Mutig will das Team von Trainer Henrik Weisenborn die nächste Aufgabe in der Verbandsliga angehen. Am Freitag (19.30 Uhr) gastiert der SV Alemannia Waldalgesheim, eine schwer auszurechnende Mannschaft, beim TuS.

Es überrascht nicht, dass beim TuS Hohenecken Zuversicht und Selbstvertrauen herrschen. Am vergangenen Sonntag trumpfte der TuS bei der SG Hüffelsheim auf. Mit 6:2 setzte er sich durch und beeindruckte einmal mehr mit seiner Offensivkraft. Zu den Torschützen zählte Enrico Wolf. Er kam spät in die Partie und traf zum 6:1. Ein wichtiger Treffer für den dynamischen Stürmer auf den Weg zu alter Stärke nach seiner Verletzung. „Er hat noch Trainingsrückstand“, sagt Henrik Weisenborn, der große Stücke auf den Angreifer hält.

Kallenbach demonstriert seine Stürmerqualitäten

Im Hinspiel schoss Wolf den TuS gegen die Alemannia mit 1:0 in Führung. Am Ende stand aber eine 1:2-Niederlage. Es war das erste Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Benny Hassenfratz. Die Mannschaft wurde damals interimsweise von Dennie Reh und Lukas Kallenbach gecoacht. Inzwischen können sich die beiden wieder ganz auf ihre Rolle als Spieler konzentrieren, da der TuS kurz vor der Winterpause Henrik Weisenborn als Coach verpflichtete.

Im Spiel gegen die SG Hüffelsheim trafen beide. Reh verwandelte einen Elfmeter, und Kallenbach demonstrierte seine Stürmerqualitäten und erzielte zwei Tore.

Druck auf Steinwenden und Bretzenheim machen

„Wenn wir wieder mutig spielen und unsere Energie auf den Platz bringen, führt kein Weg an uns vorbei“, sagt ein selbstbewusster Henrik Weisenborn mit Blick auf das Spiel gegen Waldalgesheim. Seine Mannschaft steht auf dem zehnten Platz, muss aber in den restlichen fünf Spielen noch Punkte sammeln, um im Endklassement auch einen sicheren Platz im Mittelfeld zu belegen. „Mit einem Sieg am Freitag können wir Druck auf Steinwenden und Bretzenheim machen“, betont Weisenborn. Die beiden von ihm genannten Teams stehen vier beziehungsweise sieben Punkte hinter dem TuS und spielen erst am Sonntag. Der SV Steinwenden, der am vorigen Spieltag ebenfalls mit dem 2:0 gegen den VfB Bodenheim einen wichtigen Sieg feierte, muss am Sonntag zum punktgleichen FK Pirmasens II, der ebenfalls noch gegen den Abstieg kämpft.

Waldalgesheim kletterte am vergangenen Wochenende durch den Sieg über Bretzenheim auf den fünften Platz und beendete eine lange Negativserie. Vier Spiele in Folge verlor die Alemannia zuvor, darunter auch die Partie gegen den Vorletzten Steinbach. In der ersten Hälfte der Saison zählte Waldalgesheim noch zu den Spitzenteams und lag zeitweise auf dem zweiten Rang.