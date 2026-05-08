Groß war die Erleichterung beim SV Steinwenden, als der Schiedsrichter am vergangenen Sonntag die Partie beim 2:1-Sieg gegen TuS Steinbach abgepfiffen hatte.

Diese drei Punkte waren immens wichtig, um sich zum Ende der Saison in eine angenehme Position zu bringen, die es dem SVS erlaubt, nicht alle drei Spiele gewinnen zu müssen, um den Klassenerhalt sicher zu haben.

Die Aufgabe am Sonntag um 15 Uhr ist schwer, denn der SVS reist zum Verbandsliga-Meister TuS Mechtersheim. Mechtersheim hatte am vergangenen Sonntag mit einem 2:0-Auswärtssieg in Marienborn den schon seit Wochen fast sicheren Aufstieg auch rechnerisch erreicht. Dennoch ist die Vorfreude beim SVS groß, am Wochenende mit einer guten Partie vielleicht etwas Zählbares mitzunehmen. Vielleicht schalten die Gastgeber unbewusst einen Gang zurück, den Titel haben sie ja schon sicher.

Ein 52-Meter-Gegentor

Bei der Partie gegen Steinbach spielte SVS-Torhüter Luca Layes eine entscheidende Rolle. Er hielt kurz vor der Halbzeit mit einem super Reflex das Remis zur Halbzeit fest, spielte den entscheidenden Flugball auf seinen Mitspieler Steven Heib, der den fälligen Handelfmeter rausholte. Die Frotzeleien, die Layes unter der Woche von seinem Kollegen anhören musste, waren überschaubar und erträglich, da seine gute Leistung vor dem sehenswerten Treffer in der 84. Minute im Vordergrund stand.

Ein 52-Meter-Gegentor passiert ja gefühlt alle 20 Jahre, jetzt hat er wenigstens mit Hans Jörg Butt etwas gemeinsam, der im Trikot von Bayer Leverkusen ähnliches erfahren musste. Layes ist für den SVS ein Gewinn. Als der Verbandsligist vor der Saison dringend auf der Suche nach einem Torwart war, verpflichtete man den damaligen Stürmer aus der A-Klasse vom FV Weilerbach und brachte Ihn wieder auf seine ursprüngliche Position zurück. Der ehemalige Jugendtorhüter des FC Homburg genießt beim SVS Vertrauen und ist aus dem SVS-Tor nicht mehr wegzudenken.