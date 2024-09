Mit einem Punkt kehrte der SV Steinwenden aus Bad Kreuznach zurück. Der SVS führte beim Tabellenführer der Verbandsliga bis zur 92. Minute mit 1:0, zeigte eine kämpferisch starke Leistung. Mit der ersten nennenswerten Chance erzielte die SG Eintracht jedoch den unverdienten Ausgleich.

Fassungslos waren die Akteure des SVS nach dem Spiel, dass sie diesen sicher geglaubten Sieg nicht über die Ziellinie bringen konnten. Dabei hatte die Elf von Sascha Hammann ein überzeugendes Auswärtsspiel geliefert. Der SVS dominierte, hatte durch Akanni Oladehinde in der zweiten Minute den ersten Abschluss. Daniel Meisenheimer dirigierte die Abwehr und war der Fels in der Brandung bei Angriffsversuchen der Gastgeber.

Hammann im Doppelversuch und Meisenheimer hatten die Führung auf dem Fuß, doch scheiterten sie (26., 30.). Besser machte es SVS-Akteur Daniel Bender, nachdem er freigespielt wurde und im zweiten Versuch den Torwart zur Führung überwand (35.). Wermutstropfen für den SVS in Halbzeit eins: Oladehinde ließ sich mit dem Halbzeitpfiff zu einem unnötigen Foulspiel hinreißen, nachdem er gehalten wurde. Der Schiedsrichter zeigte ihm folgerichtig die Rote Karte.

Freistoß an die Querlatte

Der SVS kämpfte weiter und erspielte sich trotz Unterzahl durch Anton Artemov (50.) und Benjamin Fuchs (54.) weitere vielversprechende Chancen. Die größte hatte der eingewechselte David Höft. Ein Freistoß von Artemov in Minute 80 knallte an die untere Querlatte, den Abpraller hätte Höft nur noch einnicken müssen, doch er verpasste die Gelegenheit, das Spiel zu entscheiden.

So kam es wie es so oft im Fußball: Deniz Darcan nutzte eine Unaufmerksamkeit in der SVS-Defensive und erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich. „Unser Problem ist, dass wir kein zweites und drittes Tor nachlegen. Da müssen wir uns schnellstens steigern“, so Steinwendens Sportlicher Leiter Lars Theobald.