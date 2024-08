Nachdem der SV Steinwenden am vergangenen Wochenende in der Verbandsliga spielfrei war, geht es am Mittwoch um 19. 30 Uhr bei der TSG Bretzenheim um Punkte in der Meisterschaft.

Mit einer Portion Selbstvertrauen fährt der SV in die Landeshauptstadt nach Mainz, hatte er doch im vergangenen Meisterschaftsspiel den favorisierten FC Basara Mainz besiegt.

Gegen Bretzenheim