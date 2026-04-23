Der SV Morlautern steckt tief im Abstiegsschlamassel. Am Freitag (19.30 Uhr) ist ein Sieg bei der SG Hüffelsheim für das Team von Trainer Daniel Graf fast schon Pflicht.

Ein Erfolg würde auch die Stimmung beim Morlauterer Coach heben. Schließlich steht für ihn am Samstag eine Jubiläumsfeier an.

Vor 25 Jahren spielte Daniel Graf beim Karlsruher SC. Der junge Stürmer erreichte damals einen Höhepunkt seiner Profikarriere; er gehörte zum Meisterteam, das in die Zweite Bundesliga aufstieg. Trainer war kein Geringerer als Stefan Kuntz. Ein Vierteljahrhundert später feiert der KSC dieses Jubiläum – und Daniel Graf gehört zu den geladenen Gästen.

Nach der Partie geht es für Graf zur Feier beim KSC

Vor der Feier ist Graf jedoch mit seinem Verbandsligateam im Abstiegskampf gefordert. Die Lage ist kritisch. Die Morlauterer stehen auf dem drittletzten Tabellenplatz, und ihr Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits sieben Punkte.

Abstiegssorgen plagen die SG Hüffelsheim nicht. Dennoch befindet sich das Team seit einiger Zeit in unruhigem Fahrwasser. In der vergangenen Woche trennte man sich von Coach André Weingärtner und erlebte im ersten Spiel nach der Trainerentlassung ein Debakel. Mit 2:6 musste man sich zu Hause dem TuS Hohenecken geschlagen geben und rutschte vom fünften auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Deftige Niederlage gegen Bad Kreuznach verdaut?

Der Sieg der Hohenecker könnte dem SVM zwar Mut machen. Doch dem Team von Daniel Graf fehlt es im Vergleich zum TuS deutlich an Offensivkraft. Zudem wird sich am Freitag zeigen, ob der SV Morlautern die heftige Niederlage gegen Eintracht Bad Kreuznach verdaut hat. In den drei Spielen davor war der SVM ungeschlagen geblieben und hatte sieben Punkte gesammelt.

Gegen die Eintracht verlor die Graf-Truppe 1:5, wobei sie aber eine gute erste Halbzeit spielte. Erst nach der Pause geriet sie unter die Räder. „Nach dem dritten Gegentreffer war der Stecker gezogen“, sagt Graf. Gegen Hüffelsheim will sein Team an die starke erste Hälfte gegen Bad Kreuznach anknüpfen. Dabei muss Daniel Graf auf den gesperrten Justin Smith und Dennis Jander, der eine Hochzeitsfeier besucht, verzichten.