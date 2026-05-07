Die Saison geht in ihre entscheidende Phase. Am Samstag (14.30 Uhr) gastiert der SV Morlautern beim SV Alemannia Waldalgesheim.

Nur noch dreimal kann der SV Morlautern in der Verbandsliga punkten. Trotz der prekären Lage hat sich das Team von Daniel Graf noch nicht aufgegeben und will das am Samstag (14.30 Uhr) beim SV Alemannia Waldalgesheim unter Beweis stellen.

Am vergangenen Wochenende spielten die Morlauterer noch zu Hause gegen das Schlusslicht Bodenheim. Am Samstag bekommen sie es mit einem Team aus dem oberen Tabellendrittel zu tun. Waldalgesheim gehört zu den Mannschaften, die weder Aufstiegshoffnungen noch Abstiegssorgen haben. Mit einem hoch motivierten Gegner dürfte es der SVM deshalb wohl nicht zu tun bekommen. Vor einigen Wochen unterlag die Alemannia dem Tabellenvorletzten TuS Steinbach. In den vergangenen drei Spielen blieb sie ungeschlagen, spielte zuletzt zweimal unentschieden.

Lob des Trainers für Joshua Smith

Auch der auf dem drittletzten Platz stehende SV Morlautern musste sich zuletzt gegen Bodenheim mit einem Remis zufriedengeben. 3:3 endete das Kellerduell gegen den Tabellenletzten. Auch wenn das Ergebnis enttäuschend war, fand Trainer Daniel Graf anerkennende Worte für sein Team, das zweimal in Rückstand geriet und zweimal den Ausgleich schaffte – durch Joshua Smith. „Er ist vorangegangen“, lobte der Morlauterer Coach den Defensivspieler, der nach dieser Runde zum Ligarivalen TuS Hohenecken wechseln wird.

Für Daniel Graf endet mit dieser Saison die Zeit als Trainer des SV Morlautern. Acht Jahre hatte er dieses Amt inne. Wie es bei ihm danach weitergeht, ist noch offen. Ein konkretes Angebot habe er noch nicht, erklärte der 48-Jährige. Im Spiel gegen Waldalgesheim wird er die Mannschaft aufgrund einer familiären Verpflichtung nicht coachen können. Sein Co-Trainer Felix Bürger vertritt ihn.

Bitter: Max Riehmer wird fehlen

Fraglich ist, ob Bürger, der mit zehn Toren der erfolgreichste Morlauterer Stürmer ist, selbst spielen kann. Die Achillessehne macht ihm zu schaffen. Auf einen seiner erfahrensten Akteure muss der SVM verzichten – auf Max Riehmer, der sich eine Rippenverletzung zugezogen hat. Ohne diese beiden Führungsspieler wird es für den SVM doppelt schwer, gegen die Alemannia zu punkten. Im Hinspiel gelang das den Morlauterern. Die Partie endete damals nach wechselvollem Verlauf unentschieden.