Die Verbandsgemeinde wird in diesem Jahr wieder einen Sozialpreis vergeben. Er ist mit 600 Euro dotiert. Bis zu drei Personen, Vereine oder Institutionen mit Sitz in der Verbandsgemeinde können ihn erhalten. Die Vorgeschlagenen sollten sich im sozialen Bereich in besonderer Weise ehrenamtlich engagiert haben. Vorschläge mit Begründung können unter Angabe des Kennworts „Sozialpreis 2021“ noch bis 11. Oktober entweder schriftlich bei der Verbandsgemeindeverwaltung, telefonisch unter 06371 83139 oder per Mail an die Adresse brigitte.wilhelm@landstuhl.de eingereicht werden.