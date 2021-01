Die Verbandsgemeinde Weilerbach sucht für die Durchführung der Landtagswahl am 14. März und der Bürgermeisterwahl am 25. April ehrenamtliche Wahlhelfer. Interessierte Bürger, die 18 Jahre alt sind und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, können sich per E-Mail an Wahlhelfer@vg-weilerbach.de wenden. Auf der Internetseite der Verbandsgemeinde (www.weilerbach.de) gibt es weitere Informationen.