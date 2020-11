Die beiden Zweckverbände für den Schienenpersonennahverkehr weisen darauf hin, dass seit Inkrafttreten der jüngsten Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz ein Alkoholverbot in Bussen und Bahnen gilt. Demnach ist es in den vergangenen Tagen, nach Aussagen einzelner Eisenbahnunternehmen, zu entsprechenden Verstößen gekommen. Der Zweckverband SPNV Rheinland-Pfalz Süd appelliert an Reisende, die behördliche Anordnung zu befolgen.

Bei der Maskenpflicht im öffentlichen Raum sei offenkundig nicht ausreichend bekannt, dass diese nicht nur in den Bahnhöfen der Deutschen Bahn, sondern grundsätzlich auch auf den Bahnsteigen sowie deren Zu- und Abgängen gilt.