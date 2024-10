Das Netzwerk Demenz für Stadt und Landkreis Kaiserslautern führt seine Aktionstage unter dem Motto „Wir sind bunt im Kopf“ fort.

Die bewusst als Kontrapunkt gesetzten Aktionstage wollen die Diagnose Demenz als Teil des Lebensalltags begreifen. Mit der Diagnose ist das Leben nicht vorbei. Wichtig sind ein offener Umgang mit der Krankheit, Informationen und Hilfe. Es gilt, neue Probleme ernst zu nehmen und sich den Herausforderungen zu stellen. Dies betrifft die einfachen Dinge des Alltags, aber auch die Kommunikation mit Verwandten, Freunden und neuen Helfern. Zudem ist eine positive Einstellung hilfreich.

Es geht darum, Hobbys, Sport, Besuche von Kulturveranstaltungen und andere Beschäftigungen beizubehalten, um so den Tagesablauf möglichst lange eigenbestimmt oder auch mit Hilfe zu strukturieren und positiv zu erleben. Daran knüpft das Netzwerk Demenz mit den Aktionstagen 2024 an: Theater und Poetry Slam laden zur Unterhaltung ein und geben nebenbei Gelegenheit, sich ungezwungen über Demenz zu informieren.

Bei „Bunt im Kopf“ 2024 stehen verschiedene Veranstaltungen an: Das Chawwerusch-Theater gibt ein Gastspiel mit dem Kammerspiel „Maria hilf“ am Samstag, 26. Oktober, um 18 Uhr im Edith-Stein-Haus. Ein Theaterstück über eine Mutter, eine Tochter und eine polnische „Perle“. Poetry Slam mit Leah Weigand und Katharina Stahl steht am Samstag, 2. November, um 19 Uhr auf dem Programm. Die Dichterin, Autorin und Spoken-Word-Künstlerin bringt gemeinsam mit Musikerin Katharina Stahl Musik und Poesie auf die Werkstattbühne im Pfalztheater.

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. Die Veranstaltungsorte haben begrenzte Kapazitäten. Anmeldungen werden erbeten an: n.joerg@kv-kls-drk.de.