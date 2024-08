Auf dem Pferd und im Wasser lief’s – aber ansonsten? Die Olympischen Sommerspiele sind vorüber, und wieder hat das deutsche Team in Paris ein paar Medaillen weniger geholt: 33. Ist das Ergebnis dabei nicht zugleich ein Spiegel der Entwicklung an der Basis? Ingo Marburger hat so seine Theorien. Den Chef der rund 2200 Mitglieder starken TSG Kaiserslautern hat DIE RHEINPFALZ zum Sommergespräch im Buchenloch getroffen – wo er einen Appell an die Gesellschaft richtete.

Olympia, na gut, schwieriges Thema. Ingo Marburger weiß das – als Geschäftsführer des größten Lautrer Breitensportklubs, der TSG. Was diese Spiele von Paris also