In seiner neuesten Fußballkolumne Nachspielzeit schreibt Peter Knick über besondere Vaterfreuden und über die Erlebnisse eines reisefreudigen Trainers.

Michael Wolter mag Tore. In seiner Zeit als Stürmer des Fußball-Verbandsligisten TuS Hohenecken schoss er sie selbst. Da war er der Torjäger vom Dienst. Mittlerweile lässt er sie schießen. Als Trainer der SG Siegelbach-Erfenbach hat er seiner Mannschaft in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg eine offensive Spielweise verordnet. Dass sich seine Spieler an die Vorgabe halten und Tore wie am Fließband schießen, zeigt die Trefferbilanz: In den bisherigen 18 Ligaspielen erzielten sie 78 Tore.

Sehr zur Freude des Trainers. Der durfte sich am Sonntag beim 7:2-Sieg seiner Mannschaft über die SG Eiche Sippersfeld/ Lohnsfeld über drei ganz besondere Treffer freuen. Die erzielte nämlich sein Sohn Leon. Klar, dass sich da Vaterstolz regte. Dabei sei sein Filius eigentlich kein Torjäger, sondern eher der Vorbereiter, sagte Wolter und fand einen der Treffer besonders gut. „Leon nahm den Ball mit dem linken Fuß an und traf dann mit seinem schwachen rechten.“ Ein vielversprechender Einstand für den Junior, der gegen die Eiche zum ersten Mal in der Startformation der SG stand. Vorher spielte der 18-Jährige bei den FCK-Portugiesen.

„Kann ich bei euch spielen?“ Das habe ihn Leon in der Winterpause gefragt, erzählt Michael Wolter. Und da er als Vater weiß, dass sein Sohn kicken kann, sagte er natürlich nicht Nein. Der Vater und Trainer legt aber Wert darauf, dass Leon „ein Spieler wie jeder andere ist und keinen Bonus hat“.

Michael Wolter hat sich und seiner Mannschaft in dieser Saison folgende Ziele gesetzt. „Wir wollen Meister werden, und das ungeschlagen, und wir wollen den Pokal holen.“ Zu diesen ambitionierten Vorhaben ist nun noch eines dazugekommen. Obwohl Wolter bald 47 Jahre zählt und somit nicht mehr im besten Fußballalter ist, möchte er doch in dieser Saison gemeinsam mit seinem Sohn ein Spiel bestreiten. Läuft es bei der SG Siegelbach/ Erfenbach weiter so gut und sie sichert sich vorzeitig die Meisterschaft, dann sollte das kein allzu großes Problem sein.

SV Katzweiler: Bemerkenswerter Auftakt

Nach dem nervenaufreibenden ersten Saisonteil in der Bezirksliga Westpfalz gönnte sich Alexander Gauch mit seiner Frau einen Urlaub in den USA. Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. So heißt es in einem Gedicht, und das traf auch auf den Trainer des SV Katzweiler zu. Er kehrte von dieser großen Reise mit einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen zurück. Besonders beeindruckt habe ihn der Besuch eines Spiels der Minnesota Vikings, erzählte Gauch, der auch eine große Leidenschaft für den American Football hat. Dabei machte er in Minneapolis eine extreme klimatische Erfahrung. Es herrschte dort eine Außentemperatur von minus 20 Grad, wohingegen das Thermometer im überdachten Stadion 20 Plusgrade anzeigte.

Auf solchen Stadionkomfort musste Alexander Gauch im ersten Ligaspiel seiner Mannschaft nach der Winterpause verzichten. Auf dem heimischen Rasen empfing man den FC Rodalben, ein Team aus dem Tabellenmittelfeld. In einem bemerkenswerten Spiel setzte sich der gegen den Abstieg kämpfende SV Katzweiler mit 5:2 durch. „Wir sind gut aus der Winterpause gekommen“, freute sich Gauch über diesen vielversprechenden Auftakt.

Am vergangenen Sonntag war sein Team erneut zu Hause gefordert. Mit dem VfB Reichenbach war wieder ein Gegner aus dem Mittelfeld zu Gast. Wie zuvor gegen Rodalben ging die Gauch-Truppe in Führung. Per Elfmeter traf Mike Schneider sicher zum 1:0. Doch noch vor der Pause musste der SVK das 1:1 hinnehmen. Ein Tor der besonderen Art. David Hach verwandelte einen Eckball direkt. Ein hoher Ball, der einfach runter ins Tor fiel. Seinem Keeper machte Alexander Gauch keinen Vorwurf. „Der war unhaltbar“, sagte er und fügte hinzu, dass möglicherweise ein zwei Meter großer, am zweiten Pfosten stehender Torwart den Eckball gehalten hätte. Bis zum Ende blieb es beim 1:1. „Wir präsentieren uns nicht wie ein Absteiger“, bemerkte Alexander Gauch nach den ersten beiden Ligaspielen in diesem Jahr.