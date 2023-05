Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das in Liquiditätsschwierigkeiten geratene italienische Restaurant Vapiano in der Fruchthallstraße in Kaiserslautern strebt eine Sanierung in Eigenverantwortung an. Das kündigte das Unternehmen am Dienstag an.

Die VAP Kaiserslautern GmbH & Co. KG hatte am 2. Juni beim zuständigen Amtsgericht einen Sanierungsantrag in Eigenverwaltung gestellt. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Timm