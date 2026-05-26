Die Rock- und Bluesmusikerin Vanja Sky überzeugte sowohl bei energiegeladenen Stücken als auch bei gefühlvollen, intensiven Titeln vor spezieller Kulisse.

Als Kroatiens Antwort auf Sheryl Crow und Norah Jones angekündigt, muss sich Vanja Sky, Jahrgang 1993, nicht hinter den bekannten Namen verstecken. Ob fetzig, rockig und laut oder eher leise und gefühlvoll: Die Singer/Songwriterin verstand das Offenbacher Publikum zu fesseln.

Besonders überrascht die Vita der gebürtigen Kroatin, die erst mit 19 Jahren begann Gitarre zu spielen. Nach einem Konzert in ihrer Heimat hatte sie ihre Berufung im Blues- und Rockgenre gefunden, dafür den sicheren Job als Konditorin auf- und sich der Musik hingegeben. Mit dem „Rock ’n’ Rolla Train“ startete das Quartett stimmungsvoll in den Abend, wenngleich die Tontechniker hier noch etwas nachsteuern mussten, denn die kraftvolle Stimme der Sängerin ging da noch etwas unter. Dass der Sound „speziell, weil hallig“ ist, bestätigte Bassist Werner Kolb. „Wir konnten nicht ganz so rocken wie gewohnt, aber die Resonanz war super.“ Und dass die Musiker Spaß hatten, spürte wohl jeder. Bei ihren eigenen Kreationen, aber auch, wenn sie sich an einen Titanen des Blues wagten, wie Rory Gallaghers Klassiker „Shadow Play“.

Feuerwerk im Kirchenraum

Denn nicht nur die Rockröhre und Gitarristin spielte dynamisch und voller Hingabe. Bejubelt wurden auch die beeindruckenden Soli von Joost de Lange (Lead-Guitar), Werner Kolb (Bass) sowie Felix Dehmel (Drums), die sogar mit einigen Jubelrufen und Applaus quittiert wurden. Das Quartett ließ die Musik für sich sprechen und scheute sich auch nicht stürmische Titel wie „Voodoo Mama“ in einer Kirche zu spielen oder ein musikalisches Feuerwerk im Altarraum zu zünden, beispielsweise mit „Don’t forget to Rock ’n’ Roll“.

Die spezielle Kulisse, gewohnt ansprechend illuminiert, und die besondere Akustik machen aus den Konzerten im Gotteshaus immer ein besonderes Erlebnis. Das schätzten neben Roman Leibrock beispielsweise Katrin und Christian Hammes, die sonst eher „etwas andere“ Musik hören, aber im Internet Videos der Künstlerin sahen und Gefallen am Konzert fanden. Es sei toll, dass es sowas in Offenbach-Hundheim gibt.

Einige nahmen sogar weite Anreisen in Kauf, um die Sängerin mit der starken Bühnenpräsenz live zu erleben.

Zu Gast aus Italien

So weit wie Antonio Nicastro war aber sicherlich niemand gereist. Er sei um 9 Uhr in Italien losgefahren, obwohl er die Musikerin vorher nicht gekannt habe. Doch er liebe nicht nur Musik und insbesondere Rock und Blues, sondern auch die Atmosphäre in der Abteikirche, sodass er bei jedem Konzert des Veranstalters Roland Schatto aus Offenbach-Hundheim, die Strapazen gerne auf sich nehme. Das habe sich einmal mehr gelohnt, denn „die junge Künstlerin war sehr überzeugend“, besonders hatte es ihm dabei das Bee-Gees-Cover „To Love Somebody“ angetan, dem die Künstlerin ihren Stempel aufgedrückte und bei dem das Publikum kaum zum Mitsingen aufgefordert werden musste.

Veranstalter Roland Schatto seinerseits war erneut nicht nur von den Musikern begeistert, sondern auch zufrieden mit der Stimmung und den etwa 130 Gästen, die mitklatschten und dem sakralen Gebäude entsprechend mitfeierten. Das nächste Schatto-Konzert ist übrigens bereits terminiert – mit einem prominenten deutschen Sänger.

Termin

Am 10. Oktober, 20 Uhr, gastiert zum zweiten Mal Andreas Kümmert in der Abteikirche Offenbach-Hundheim, Klosterstraße 12; der Vorverkauf läuft bei eventim.de.

