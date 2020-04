Zwei Vollblutmusikanten aus der Region präsentieren sich am Mittwoch in der Reihe der Kulturlivestreams aus der Fruchthalle Kaiserslautern: Roland und Bernhard Vanecek . Sie haben ihr Programm augenzwinkernd „Creative Crisis“ genannt.

Wer die beiden Zwillingsbrüder Roland und Bernhard Vanecek kennt, der weiß, dass sie neben einer beeindruckenden Instrumentalbeherrschung jede Menge kreativen Mutwillen und Humor nicht zu knapp mitbringen. Da wird dann schon mal ein Pachelbelscher Canon zersägt (im Trio Ditzner Twintett), mächtig in Latin gemacht (mit Quartcheto) oder Jazzklassiker wie „Mercy, Mercy, Mercy“ (als Neue Wandermusikanten) auf Vordermann gebracht. Was die enorme Bandbreite der beiden Pfälzer zeigt, die ihre Karriere schon früh starteten und als Musikantenlandpreisträger (2005 bis 2011) bekannt wurden.

Bernhard Vanecek wurde in Frankfurt am Main geboren und begann mit sieben das Klavier- und mit zwölf Jahren das Posaunenspiel. Während seines klassischen Posaunenstudiums in Mannheim widmete er sich zunehmend der Kammermusik und spielte in renommierten Symphonieorchestern wie dem SWR-Rundfunkorchester. Neben zahlreichen Produktionen beim WDR, SWR, BR, ARD, HR und 3sat spielte er beim Musical „42nd Street“ im Apollo Theater in Stuttgart und bei der Mardi Gras Brass Band. Seine große Vorliebe gilt seinen eigenen Formationen, wie dem Ditzner-Twintett oder auch den Wandermusikanten, mit denen er nicht nur in Europa, sondern auch in Brasilien Erfolge feierte.

Kreativität gegen die Krise

Sein Zwillingsbruder Roland Vanecek studierte ebenfalls an der Mannheimer Musikhochschule. Bereits 2000 erhielt er eine Festanstellung als Posaunist im Hessischen Staatsorchester Wiesbaden. Neben seiner Orchestertätigkeit pflegt Roland Vanecek eine Vielzahl von weiteren Aktivitäten, darunter Kompositionen für Hörspiele sowie Moderationen und Auftritte als Musikcomedian. Daneben zeigt er sich häufig als musikalischer Zwilling seines Bruders.

„Mit Roland und Bernhard Vanecek präsentieren wir eine facettenreiche Performance mit musikalischem Cabaret und Esprit. Dabei ergänzen die beiden das Programm um Arrangements, die einen immer wieder überraschen“, so Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferats. Dass die Beiden die Krise mit Kreativität meistern, steht dabei außer Frage. Der Livestream wird wie immer ab 17 Uhr auf dem digitalen Facebook- sowie Youtube-Kanal übertragen. Außerdem steht er auch nach dem Auftritt zur Verfügung und kann beliebig oft abgespielt werden. Im TV senden der OK Kaiserslautern, der OK Trier sowie Nahe TV in Idar-Oberstein. Eine Anleitung, wie man die Events miterleben kann, gibt’s unter www.herzlich-digital.de/mit-kultur-livestreams-durch-die-krise/. ESpenden für die Künstler können auf das städtische Konto IBAN DE69 5405 0110 0000 1146 60 unter dem Verwendungszweck „Kulturlivestream“ überwiesen werden.