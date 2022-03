In den Winterferien sind bislang unbekannte Täter durch das Albert-Schweitzer-Gymnasium gezogen und haben dort beachtliche Schäden angerichtet – in Summe fast 11.000 Euro.

Über ein Baugerüst waren die unbekannten Täter laut Polizei durch ein Fenster ins dritte Obergeschoss gelangt. Von dort aus zogen sie durch das Gebäude und besprühten Wände, Tafeln und Bänke mit Farbe. Eine Polizeisprecherin präzisiert: „Man könnte sagen, es wurden dabei wahllos ,branchenübliche’ Tags, beispielsweise Acab (,All cops are bastards’, Anm. d. Red.) oder ,Fuck ASG’ genutzt.“ Wie die für das Schulgebäude zuständige Stadtverwaltung auf Nachfrage erklärt, wurden die Schmierereien an Wänden vom Hausmeister-Team größtenteils beseitigt werden. Zusätzliche Malerarbeiten wurden beauftragt und sind ebenfalls schon erledigt.

Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden bei dem Einbruch außerdem ein Türblatt, ein Fenster und beleuchtetes Fluchtwegpiktogramm zerstört. Das Fenster wurde bereits instandgesetzt, ein neues Türblatt und ein neues Piktogramm seien bereits beauftragt – die Schüler hätten nach den Ferien wieder „ungestört in den Unterricht starten“ können. Der höchste Sachschaden – rund 5000 Euro – entstand laut Verwaltung an einem digitalen Tafelsystem, das in einer ersten Pressemitteilung zunächst als Fernseher deklariert wurde.

Dass die Tat mit anderen Einbrüchen in Schulen oder im Pfalztheater, also ganz in der Nähe, zusammenhängt, gibt es momentan keine Hinweise, so die Polizeisprecherin. Man suche weiter nach den Verursachern oder Zeugen. Die Tatzeit lag zwischen Dienstag, 22. Februar, 22 Uhr, und dem darauffolgenden Mittwoch, 6 Uhr. Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben, können sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 bei der Polizei melden.