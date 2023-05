RAMSTEIN-MIESENBACH. In der Nacht zum Sonntag wurde die Kneipp-Anlage in Ramstein-Miesenbach am Seewoog von bisher unbekannten Personen beschädigt. Mehrere große schwere Steine wurden in das Becken geworfen. Dadurch wurden Treppenstufen und der Belag im Becken beschädigt. Wie Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) sagte, wird der Schaden schnellstmöglich wieder behoben. „Die Allgemeinheit kommt wie immer bei solchen dämlichen Aktionen dafür auf. Leider bleibt die Beckenanlage so lange gesperrt“, so der Bürgermeister. Er rechnet damit, dass die Schäden innerhalb einer Woche behoben werden können. Die Kosten werden auf rund 3000 bis 4000 Euro geschätzt. Falls jemand etwas gesehen habe, möge sich dieser bei ihm, oder dem Ordnungsamt der VG-Verwaltung Ramstein-Miesenbach unter der Telefonnummer 06371/5920 melden, so Hechler.