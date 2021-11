Nicht nur die großen Bauten, sondern auch die kleinen Schmuckstücke im Straßenbild will der Verein für Baukultur und Stadtgestaltung in Kaiserslautern hervorheben. Wie die Bronzeskulptur „Der Adler“ in der Marktstraße, an deren Sockel vor zwei Jahren eine Infotafel angebracht worden war. Jene wurde nun Opfer von Vandalismus.

Karin Kolb ist wieder einmal enttäuscht. Die Vorsitzende des Vereins musste feststellen, dass die Infotafel an der Adler-Skulptur „von Menschen, vor denen aber auch gar nichts sicher ist, herausgerissen wurde“. Vor gut zwei Jahren hatte der Verein auf der Plexiglastafel Informationen über den 2014 verstorbenen Bildhauer Erich Koch, der die Bronzeplastik geschaffen hatte, angebracht. Mit solchen Hinweisschildern will der Verein Skulpturen sowie Häuser, in denen berühmte Persönlichkeiten wohnten oder logierten, versehen. „Gesponsert werden diese Tafeln von Bürgern, Firmen oder Vereinsmitgliedern“, erläutert Kolb.

Umso unverständlicher findet sie es, wenn solches Engagement Opfer mutwilliger Zerstörung wird. „Die Platte im Wert von rund 200 Euro war angedübelt“, macht sie deutlich, dass Vorsatz bei der Aktion geherrscht haben muss. „Der Adler“ steht in der Markstraße gegenüber der schmalen „Heiligenstraße“, die zum Altenhof führt.

Eine weitere Tafel war 2019 am Wohnsitz des Heidedichters Herrmann Löns in seiner Lauterer Zeit in der Markstraße angebracht worden, die nächste sollte die Skulptur „Die Sitzende“ in der Pirmasenser Straße schmücken. „Dort können wir nun in nächster Zeit keine Info-Tafel anbringen“, meint Kolb. Und ist „einfach wütend“ darüber, dass man überall in der Stadt sieht, dass „kein Eigentum mehr geachtet wird“. Mit einer Strafanzeige will sie dagegen vorgehen.