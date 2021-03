Unbekannte haben in der Berufsbildenden Schule II in der Martin-Luther-Straße einen erheblichen Sachschaden angerichtet. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter nachts im Schulhaus zugange waren.

Der Hausmeister stellte der Polizei zufolge am Donnerstagmorgen fest, dass im zweiten Obergeschoss eines Anbaus Wasser im Schulflur stand. Eine Überprüfung der Räumlichkeiten ergab, dass ein Waschbecken in einem Klassenraum mit Papierhandtüchern verstopft und der Wasserhahn aufgedreht worden war. Dadurch lief das Wasser über den Boden des Klassenzimmers, über den Flur und in die angrenzenden Klassenräume. Die Wassermengen drückten sich auch durch die Decke. Dadurch fielen die Holzplatten der Decke aus ihren Halterungen und die vier darunterliegenden Stockwerke wurden ebenfalls beschädigt. Die Tatzeit muss zwischen Mittwoch, 20.50 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, liegen, so die Polizei.

Zeugen, die in der fraglichen Zeit rund um die Schule etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631/ 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.