Der Rambachbrunnen in Dansenberg ist beschädigt worden. Über den Vorfall hat Ortsvorsteher Franz Rheinheimer informiert. „Ich ärgere mich wirklich, das sieht nach Mutwillen aus.“ Der Auslauf aus Sandstein sei zerstört worden, erläuterte Rheinheimer. „Der fällt nicht von alleine ab.“ Er habe die Stadtverwaltung schon informiert und hoffe, dass die jemand vorbeischicke, der das repariere. Er bedauere das sehr. „Das kostet unnötig Geld und Zeit.“

Der Rambachbrunnen befindet sich gerade noch auf Dansenberger Gemarkung und liegt oberhalb der Weiher am Weg vom Dansenberger Spielplatz runter zum Jagdhausweiher. Vorbei kommt man an dem Brunnen, wenn man auf dem Pfälzerwald Pfad in Richtung Finsterbrunnertal wandert.

Vor Jahren schon hatte der Dansenberger Ortsbeirat darauf gedrängt, das Naturdenkmal und den Überlauf der Quelle schöner zu gestalten. Die Fassung stammt aus dem Jahr 1956.