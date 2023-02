In den vergangenen Tagen sind zwei Jugendliche in der städtischen Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie am St.-Martins-Platz mehrfach durch Vandalismus aufgefallen. Am Mittwochnachmittag stellte die Ordnungsbehörde der Stadt zwei Verdächtige und informierte die Polizei.

Nach RHEINPFALZ-Informationen haben die Störenfriede mehrere Tage lang für Unruhe gesorgt, die Verantworlichen der Musikschule hatten daraufhin auch schon die Eltern der Musikschüler in einem Rundbrief informiert und einen Sicherheitsdienst engagiert. Den jungen Männern im Alter von 15 Jahren wird vorgeworfen, in einer Toilette der Schule den Abfluss eines Waschbeckens verstopft und dann den Wasserhahn aufgedreht zu haben. Ein Zeuge konnte den Hahn noch rechtzeitig abdrehen und verhinderte damit eine größere Überschwemmung und somit einen Schaden. Schließlich verschwand am darauffolgenden Tag eine Spendenkasse aus der Einrichtung. Am Freitag war ein Jugendlicher dabei beobachtet worden, wie er einen Werbeaufsteller umstieß, wodurch an einer Glasverkleidung und einem Holzdach weiterer Schaden entstand. Unmittelbar nach ihren „Aktionen“ flüchteten die Verdächtigen, so die Polizei auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Am Mittwochnachmittag betraten die beiden 15-Jährigen erneut die Schule, obwohl gegen sie ein Hausverbot bestand. Als sie die Ordnungskräfte bemerkten, wollten sie flüchten, konnten aber vom kommunalen Vollzugsdienst angehalten werden. Zeugen identifizierten die 15-Jährigen. Eine alarmierte Polizeistreife kümmerte sich um die Jugendlichen. Dabei wurden den Beamten auch ein vom Kommunalen Vollzugsdienst sichergestelltes Tierabwehrspray und ein Messer, das die Verdächtigen mitführten, ausgehändigt. Ihre Eltern wurden über die Ereignisse informiert. Auf die 15-Jährigen kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, der Sachbeschädigung und des Diebstahls zu. Die Ermittlungen dauern an.

Die Stadtverwaltung hat sich bislang zu den Vorgängen auf RHEINPFALZ-Anfrage nicht geäußert.