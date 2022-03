Unbekannte haben in der Villenstraße ein leerstehendes Wohnheim verwüstet. Vermutlich zwischen Dienstag und Donnerstag drangen die Vandalen in das Gebäude ein. Es sollte in den nächsten Tagen renoviert werden.

Die Täter brachen oder traten nahezu alle Türen der 65 Zimmer auf, teilte die Polizei am Freitag mit. Über alle vier Stockwerke hinweg besprühten sie Wände großflächig mit Farbe und Graffitis.

Dem Anschein nach feierten die Vandalen in einem Raum im Untergeschoss eine Party. Aus dem Wohnheim stahlen sie einen älteren Laubbläser und eine verpackte Matratze. Die Höhe des Schadens steht aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, können sich unter Telefon 0631 369 2620 mit der Polizei in Verbindung setzen.