In einer privaten Tiefgarage im Akazienweg haben zwischen Dienstag und Mittwoch Vandalen gewütet. Die Täter schlitzten an einem Auto das Faltdach auf und schlugen die Heckscheibe des BMW ein, so die Polizei. Außerdem stahlen sie ein Fahrrad. Der Schaden wird von der Polizei auf mindestens 2500 Euro geschätzt.

Nun wird wegen Sachbeschädigung und Diebstahl ermittelt. Zeugen, die Hinweise geben können oder zwischen 15 Uhr und 9 Uhr Verdächtiges wahrgenommen haben, sollen sich unter der Telefonnummer 0631/369-2150 bei der Polizei melden.