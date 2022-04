In der Gemeinde ist es seit Jahren schöne Tradition, dass ein hübsch gekleidetes Osterhasenpaar am Glockenturm in der Miesenbacher Straße während der Osterzeit auf seiner Lieblingsbank Platz nimmt. Die Frauen des Kreativteams haben sich auch in diesem Jahr viel Mühe mit der liebevollen Gestaltung der beiden Strohgesellen gemacht und auch das Umfeld mit Frühlingsblumen und Ostereiern geschmückt. Doch dieses Mal hat das Paar Ostern nicht erlebt: Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, haben Vandalen bereits in der Nacht auf Karfreitag einen der Osterhasen geköpft. Eine „nicht nachvollziehbare Tat“ findet auch die Inspektion Landstuhl und bittet Zeugen um Hinweise auf die Rowdys unter Telefon 06371 805-0 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de