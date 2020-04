Vandalen waren nach Polizeiangaben am Wochenende am Ochsenberg im Osten der Stadt am Werk. Kurz vor Mitternacht hatte eine Anwohnerin am Samstag in der Straße ein lautes Geräusch vernommen, dann schlug ihr Hund an. Am Morgen dann die unerfreuliche Überraschung: In der Nacht hatten sich Unbekannte am Küchenfenster zu schaffen gemacht. Der Rollladen war beschädigt, die Fensterscheibe eingeschlagen. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass Vandalen am Werk waren. Hinweise auf einen Einbruch haben sich nach dem Stand der Ermittlungen nicht ergeben. Zeugen, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich Gersweilerhof Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.