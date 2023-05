Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Emmerich-Smola-Medienpreis geht dieses Jahr an die Mezzosopranistin Valerie Eickhoff. Die Gewinnerin ist am Sonntag in der Fruchthalle per Publikumsentscheid bestimmt worden. Fünf junge Opernstars hatten sich in dem vom SWR veranstalteten Galakonzert vorgestellt.

Zudem vergeben wurde der Emmerich-Smola-Orchesterpreis der Deutschen Radio Philharmonie. Auch diese von den Musikern vergebene Auszeichnung geht an Valerie Eickhoff.

Beides hat eine lange liebgewordene