Uwe Wendel ist Kassenwart des 1. SC Kaiserslautern, dennoch geht es ihm bei seinen Wünschen nicht um das liebe Geld. Der Verein ist ein Squashclub, der früher elf Spielfelder sein Eigen nannte. „Der allergrößte Wunsch wäre natürlich, wieder spielen zu dürfen. Aber wir sind eine kontaktbetonte Sportart“, sagt Wendel.

Eine Stunde Lüften

Ab März mussten die Squashspieler des Vereins ihre Schläger bereits an den Nagel hängen, hatten aber auch im Anschluss strenge Coronabestimmungen zu erfüllen. „Wenn zwei Spieler eine Stunde lang gespielt haben, dann musste im Anschluss eine ganze Stunde lang gelüftet werden“, erzählt Wendel. Das galt auch dann, wenn ein Spielpartner weiterspielte. Der durfte sich dann nach den Worten von Wendel nicht im anliegenden Bereich des Spielfeldes aufhalten, sondern musste entsprechenden Abstand halten.

Studenten und Freizeitspieler

„Naja, es ist besser als nichts“, fügt er an. Der SCK nimmt, da er nur ein Spielfeld hat, nicht am Ligenbetrieb teil. „Ich spiele selbst in Frankenthal Verbandsliga“, erklärt Wendel. Deshalb wünsche er sich auch, dass er Anfänger für seine Sportart gewinnen kann. „Ich würde die Neuen gerne an unsere Sportart heranführen“, erklärt Wendel. Beim SC seien, obwohl es nur einen Court gibt, eine Vielzahl von Freizeitspielern, aber auch etliche Studenten, die in der Stadt wohnen, aktiv.

