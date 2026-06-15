Der frühere Werkzeugmacher Uwe Vogel aus Kirchheimbolanden verbindet mit dem Opel-Werk in Kaiserslautern nicht nur seinen Beruf, sondern auch zahlreiche sportliche Erfolge.

Die Erinnerungen an seine Zeit bei Opel Kaiserslautern sind für Uwe Vogel bis heute lebendig geblieben. Gerne erinnert er sich vor allem an die erfolgreiche Zeit als Fußballer in der Lauterer Werksmannschaft mit dem bezeichnenden Namen „FC Pressenhub“. Bis heute als Rentner ist Vogel ehrfürchtiger Bewunderer des deutschen Fahrzeugbauers.

„Als Werkzeugmacher im Presswerk K19 war ich Opel-Mitarbeiter von 1981 bis 2005“, erzählt Vogel. Mit dem „FC Pressenhub“ sei er viermal Opel-Werksmeister in Kaiserslautern geworden. Außerdem nennt er Titel als Deutscher Opelmeister und Opel-Europameister. Ein besonderes Erlebnis ist ihm bis heute in Erinnerung: „Mein größtes Highlight war am 11. Juni 1999, wo ich als Spieler der Mannschaft vom Opel-Werk Kaiserslautern in der Mannschaft von Opel Deutschland in Rüsselsheim vor über 5000 Zuschauern gegen den großen FC Bayern München aufgelaufen bin.“

Der erste Tag im „gigantischen“ Opel-Werk

Auch an seinen ersten Arbeitstag im Lauterer Werk erinnert sich Vogel gut: „Mein allererster Eindruck von meinem neuen Arbeitsplatz am 18. Mai 1981 war atemberaubend.“ Die großen Stanzpressen und die vielen Mitarbeiter hätten ihn damals sehr beeindruckt. Für den damals 19-Jährigen sei der Wechsel von einem kleinen Unternehmen zu Opel mit 6500 Mitarbeitern „gigantisch“ gewesen.

Der Arbeitsplatz im Presswerk K19 (Block 1) im Opelwerk Kaiserslautern ist ein industrieller High-Tech-Bereich, der von tonnenschweren Maschinen, Präzision und einem dynamischen Dreischichtbetrieb geprägt ist. Der Werkzeugmacher in der Instandsetzung, wie Uwe Vogel, arbeitet an der direkten Schnittstelle zwischen massiver Umformtechnik und mikrometergenauer Handwerkskunst.

Umstellung auf hochgradige Automatisierung

„Die Automatisierung und die Einführung computergestützter Fertigungssysteme (CNC-Technik) revolutionierten den Arbeitsalltag im Opel-Werk Kaiserslautern in den 80er- und 90er-Jahren“, berichtet Vogel. „Auch die Fließbandarbeiten wurden durch den Arbeitsalltag von reiner Handarbeit auf industrielle Großserienfertigung, das heißt hochgradige Automatisierung, umgestellt.“

Auch an den Weg zu seinem ersten Einsatz erinnert er sich noch genau. „Ich musste mich morgens im Opel-Hauptgebäude K1 zur Einstellung vorstellen“, erzählt Vogel. Gemeinsam mit zwei Kollegen sei er anschließend die rund 500 Meter bis zum Presswerk K19 gelaufen. „Dann stellten wir uns den Meistern vor und ich arbeitete mit den beiden Kollegen noch 24 Jahre lang zusammen. Was für eine Erinnerung!“, resümiert der Opelaner.

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