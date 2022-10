Kaiserslautern hat einen der höchsten Dan-Träger im Deutschen Karateverband: Uwe Schwehm, Trainer und Inhaber des Teikyo Karate Teams Kaiserslautern, hat den 8. Dan abgelegt.

Wer im Karate die Leiter der Großmeister nach oben klettern will, muss viel leisten. Das fängt schon bei den unteren Dan-Graden an und wird nach oben immer schwerer. Bei zehn ist Schluss, und der zehnte Dan wird genau wie die Nummer neun verliehen. Der 8. Dan ist somit keine Selbstverständlichkeit, dazu bedarf es einiges und es zählt bei Weitem nicht nur die Reife eines 60-jährigen Lebens. Auch ein jahrzehntelanges Engagement im Karate will erbracht sein und logisch, bis zum 7. Dan müssen alle Prüfungen erfolgreich gewesen sein.

Passt das alles, obliegt es immer auch dem Deutschen Karateverband und seiner höchsten Prüfungskommission, eine solche Prüfung überhaupt zuzulassen. Die körperliche Fitness, die zum Bestehen erforderlich ist, stellt für die 60-plus-Kandidaten ebenfalls eine große Hürde dar. Neben einer Lehrprobe sind vor allem Kata- und Kumitetechniken in Vollendung gefordert.

Zur Prüfung gedrängt

Uwe Schwehm hat kurz vor Prüfungstermin die Altershürde gemeistert, er wurde 60. Angestrebt hat er diesen schon außergewöhnlich hohen Meistergrad dennoch nicht. Teikyo-Team-Karateka Jonathan Horne, erfolgreichster Deutscher Karateathlet und heutiger Bundestrainer, hat seinen langjährigen Trainer und Meister gedrängt, sich endlich für die Dan-Prüfung anzumelden. Schwehm hat sich überreden lassen und wurde zugelassen. „Das war schon eine Ehre für mich“, beurteilt Schwehm den ersten Schritt.

Mit der Zulassung lief die Vorbereitung auf Hochtouren. So wurden im Dojo des Teikyo Teams in Kaiserslautern mal eben locker die seit Jahrzehnten eingespielten Rollen vertauscht. In seiner Zeit als Leistungssportler, als Europa- und Weltmeister, war Hornes Trainer Uwe Schwehm immer auch Sparringspartner. Nun fungierte Horne quasi als „Punchingball“ für seinen langjährigen Meister. „Jonny hat mir auch viele gute Tipps gegeben“, ist Schwehm stolz auf das Geben und Nehmen, das nun zu einem sehr ehrenvollen und seltenen Erfolg führte.

Hervorragende Leistung

Uwe Schwehm legte in Oberhausen beim Koshinkan Bundeslehrgang des Deutschen Karateverbandes die Prüfung zum 8. Dan mit einer hervorragenden Leistung ab und ist weiter in der Riege der Karate-Großmeister aufgestiegen, darf sich nun Hanshi nennen. Als Bundesprüfer in der Prüfungskommission fungierten Hans Wecks, 9. Dan, der Bundesvorsitzende der Stilrichtung Koshinkan, Volker Schwinn, 8. Dan Koshinkan Saarland, Kasim Keles, 8. Dan Koshinkan Nordrhein-Westfalen, Hans Ruff, 7. Dan Koshinkan Baden Württemberg.

Während der Prüfung bewies sich Uwe Schwehm mit seiner Spezialkata Unsu in allen Einzelheiten. Im Kumite präsentierte er mit seinem Partner Horne Übungen von der Basis bis zum Wettkampfniveau sowohl im traditionellen Karate als auch in freier Form.