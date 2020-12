Kindern, die Weihnachten in der Kinderklinik verbringen müssen, eine Freude machen, dazu diente die Weihnachtsaktion von US-Soldaten des 21st Theater Sustainment Command, eines Logistikkommandos, mit Standort in Kaiserslautern.

Rechtzeitig vor dem Fest haben Ty Simon, der Präsident des Sergeant Morales Clubs, und Hauptfeldwebel Sandra Born vom Verbindungsbüro der Bundeswehr in der Panzerkaserne, Thomas Kriebel, dem Leiter der Kinderklinik am Westpfalz-Klinikum, die Geschenke für die kleinen Patienten überreicht. Auch wurde eine Kinderklinik in Homburg bedacht.

Bei den Amerikanern sei es üblich, sozialen Einrichtungen zu Weihnachten etwas Gutes zu tun. Beispielsweise kranken Kindern eine Aufmerksamkeit zukommen zu lassen, berichtet Sandra Born. Corona habe die Wahl auf die Kinderklinik gelenkt. Die Kinder hätten nicht nur unter ihrer Erkrankung zu leiden, sondern zusätzlich durch eine Besuchseinschränkung von Familienmitgliedern. Das sei für jüngere Patienten besonders arg. Zur Weihnachtstradition der Amerikaner gehören die „Hope Trees“, sogenannte Hoffnungsbäume. „Die Kinder durften sich anhand eines selbst gebastelten Anhängers ein Geschenk wünschen“, erläutert Sandra Born. Mit den Anhängern wurden die Hoffnungsbäume in allen Kasernen in Kaiserslautern behangen.

3000 Dollar an Spenden gesammelt

Soldaten des 21st Theater Sustainment Commands konnten einen Anhänger wählen und den Geschenkwunsch eines Kindes erfüllen. Zusätzlich wurde im Rahmen einer Spendenaktion an jedem Wochenende Geld gesammelt, das ebenfalls Kinderkliniken in Kaiserslautern und Homburg zugute kam. Über Spenden sind 3000 Dollar gesammelt worden.

Zusammen mit Steckenpferden, die eine 75-jährige Dame angefertigt hat, seien die Geschenke und Spenden den kranken Kindern und Jugendlichen in den beiden Kliniken in Kaiserslautern und in Homburg zugute gekommen, berichtet Born, hocherfreut über das humanitäre Engagement der in Kaiserslautern stationierten US-Amerikaner.

Der Sergeant Morales Club ist ein Treffpunkt für die in Kaiserslautern an vier Standorten stationierten Unteroffiziere – auf Englisch: Sergeants – der US-Army, erläutert Hauptfeldwebel Born.