Warum sich die Beteiligung an den Baunebenkosten stark erhöht und der Westpfälzer Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich das kritisiert.

Das größte US-Militärkrankenhaus außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika wächst in der Westpfalz in die Höhe. Rund 1,5 Milliarden Euro investiert die US-Seite auf einem 50 Hektar großen Areal bei Weilerbach nahe der Air Base Ramstein. Die Bundesrepublik Deutschland ist finanziell beteiligt: Bislang wurde ihr Anteil an den Baunebenkosten mit 151 Millionen Euro angegeben. Jetzt musste stark nach oben korrigiert werden.

