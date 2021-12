Dias Stabsmusikkorps der US-Luftstreitkräfte sowie der Rheinland-Pfalz International Choir gestalten ihr traditionsreiches Weihnachtskonzert am 10. Dezember in der Fruchthalle.

Wie seit vielen Jahren, so findet auch in diesem Jahr das allseits beliebte Weihnachtskonzert des Stabsmusikkorps der US-Luftstreitkräfte in Europa statt. Und auch im Jahr 2021 wird der Auftritt durch den Rheinland-Pfalz International Choir bereichert. Mit diesem traditionellen Konzert, das am Freitag, 10. Dezember, 20 Uhr, in der Fruchthalle stattfindet, möchten sich die US-Luftwaffe und besonders die US-Militärgemeinde Kaiserslautern bei der Bevölkerung der Stadt und des Landkreises Kaiserslautern bedanken.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation können die Karten nicht im Deutsch-Amerikanischen Bürgerbüro ausgegeben werden. Interessierte können sich in diesem Jahr nur per E-Mail für Karten melden, und zwar bis 7. Dezember unter host.nations@us.af.mil, Betreff: „Weihnachtskonzert“. Pro Einsender werden, solange der Vorrat reicht, zwei Karten namentlich reserviert. Alle Einsender werden schnellstmöglich informiert, ob sie Karten erhalten können. In der Fruchthalle gilt die 2G-Regel.