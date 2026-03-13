In Kaiserslautern geht das erste Innovationcenter der US-Army in Übersee in Betrieb. Damit will das 21. TSC unabhängiger von Beschaffungsketten werden.

In einer zuvor ungenutzten Halle in der Kaiserslauterer Panzerkaserne der US-Army reiht sich jetzt ein Hightech-Gerät an das andere. Ob Wasserstrahlschneider, 3D-Drucker in groß und klein, einer davon druckt mit Metallfäden, oder CNC-Fräse, alles ist vorhanden. Ein wenig nostalgischer auf den 10.000 Quadratmetern des brandneuen Innovationszentrums wird es nur dort, wo eine Pfaff-Nähmaschine ihren Auftritt hat, umrahmt von Bügelbrett und Bügeleisen.

Zur Ausstattung gehören auch eine Pfaff-Nähmaschine und ein Bügelbrett. Foto: Anke Herbert

An diesem Freitag ist Christopher Todd Donahue zu Gast, seines Zeichens General und als solcher Kommandeur der US-Army in Europa und Afrika mit Hauptsitz in Wiesbaden. „Guten Tag“ und „Bonjour“ begrüßt er Vertreter der Bundeswehr und der französischen Streitkräfte als Nato-Partner. Für ihn ist es tatsächlich ein guter Tag, denn mit der Einweihung des Innovationcenter sollen die US-Heeresstreitkräfte in Europa und Afrika unabhängiger werden, im Idealfall auch die Verbündeten. Unabhängig von langwierigen bürokratischen und logistischen Wegen, wenn etwas kaputt geht oder aus anderen Gründen nicht funktioniert. Unabhängig von der komplizierten Beschaffungskette des US-Militärs also – und damit sowohl schneller als auch billiger.

Hinweisschild (links) auf das neue Lab in der Panzerkaserne. Foto: Anke Herbert

Es sind also nicht unbedingt kleine Ziele, die mit dem Innovationcenter des 21. TSC erreicht werden sollen und die der General mit dem Ausdruck „speed in war“ zusammenfasst, was sich in zivilen Ohren nicht sehr erstrebenswert anhört. Gemeint ist aber, die Unterstützung für die Truppen in derselben hohen Geschwindigkeit gewährleisten zu können, die militärische Pläne und Operationen heutzutage haben. Die US-Army, so sagen Experten, sei aber teilweise noch auf dem Stand der letzten Kriege in Irak und Afghanistan.

Im Innovationcenter der Lautrer Panzerkaserne können nun Drohnen aus dem 3D-Drucker kommen, Ersatzteile für Geländefahrzeuge gefräst werden oder, Stichwort Pfaff-Nähmaschine, die Funktionsweise von Sturmgepäck verbessert werden. Wann immer ein Angehöriger des 21. TSC einen Verbesserungsvorschlag hat, der noch nicht in der weltweiten Datenbank der US-Army steht, kann das im Innovationcenter getestet und im Erfolgsfall auf alle Einheiten übertragen werden. Bislang musste beispielsweise ein Fahrzeug, bei dem es immer wieder klemmt, zurück in die Staaten geschickt werden, wo sich dann meist externe Firmen um das Problem kümmerten.

Im Vordergrund: ein Wasserstrahlschneider. Foto: Anke Herbert

„Makerspace“, frei übersetzt Erfinderraum, nennt das 21. TSC seine offene Werkstatt, um mit moderner Produktionstechnik eigene Projekte zu verwirklichen. Geforscht werden konnte zwar schon immer, doch die Umsetzung hat das TSC nun ebenfalls selbst in der Hand. Damit verbunden ist ein Trainingsraum für jene Ideengeber, die noch Übung brauchen, um richtig mit einem 3D-Drucker oder einer CNC-Fräse umzugehen.

Das 21. Theater Sustainment Command mit Hauptsitz im Kaiserslauterer Osten ist sozusagen das logistische Rückgrat der US-Heeresstreitkräfte in Europa und Afrika und wird auch oft als „größte vorgeschobene Militärformation“ bezeichnet. Zu seinen Einheiten mit einigen Tausend Soldaten zählen Pionierbrigaden, wie in Ansbach (Bayern), Versorgungsbrigaden, wie in Baumholder (Kreis Birkenfeld), Militärpolizei, wie in Grafenwöhr (Bayern), oder Sanitätsbrigaden, wie in Sembach (Kreis Kaiserslautern). Darüber hinaus ist es mit dem Theater Logistics Support Center Kaiserslautern für Liegenschaften wie das US-Munitionsdepot Miesau (Kreis Kaiserslautern) zuständig.

Bei der Einweihung wurde auch das traditionelle Band durchschnitten, bei der US-Army natürlich in Tarnfarben. Foto: Anke Herbert

Alles, was mit Versorgung zu tun hat, gehört demnach zu seinem Aufgabenbereich. Dazu zählen logistische Unterstützung, Transport, Instandsetzung, Personal-, Finanz- und Vertragswesen, Militärpolizei und medizinische Brigaden. Als Bindeglied dient das 21. TSC aber nicht nur für die US-Army, sondern auch zwischen US-Army und Nato-Partnern. So hat das Logistikkommando der Bundeswehr eine eigene Verbindungsgruppe in Kaiserslautern. Zudem arbeitet das 21. TSC mit dem Host Nation Support der Bundeswehr zusammen, die unter anderem bei Truppenverlegungen innerhalb von Deutschland hilft, bei Marschgenehmigungen oder der Infrastruktur.