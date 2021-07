Das Urteil gegen den Verursacher des tragischen Autounfalls während der Trippstadter Kerwe vor rund zwei Jahren ist nach RHEINPFALZ-Informationen rechtskräftig. Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Kaiserslautern hatte den 20-Jährigen aus dem Kreis Kaiserslautern am 24. Juni zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten – ausgesetzt zur Bewährung – verurteilt. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Anwälte der beiden geschädigten Frauen als Nebenklägerinnen haben Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt, wie sie auf Anfrage informierten. Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer eine Gefängnisstrafe gefordert – vor allem wegen der dramatischen Folgen für die Unfallopfer –, war damit bei Gericht nicht durchgedrungen. Der damals 18-Jährige hatte in der Julinacht 2019 angetrunken die Kontrolle über den roten Mitsubishi Ecplise verloren und in der belebten Trippstadter Hauptstraße zwei Frauen umgefahren, die gerade von der Arbeit nach Hause unterwegs waren. Beide wurden schwer verletzt und sind bis heute arbeitsunfähig sowie in medizinischer Behandlung.

20 Stunden Arbeitsdienst

Drei Jahre dauert laut Urteil die Bewährungszeit des Unfallverursachers, während der er knapp ein halbes Jahr wöchentlich mindestens 20 Stunden Arbeitsdienst leisten muss. Zwei Jahre lang muss er zudem engen Kontakt zu seinem Bewährungshelfer halten. Und zwei Jahre lang ist er für den Erwerb eines Führerscheins gesperrt. Der Verurteilte, der ohne Beruf und Job ist, hatte nie einen Autoführerschein erworben. Er hatte sich in der Unfallnacht unerlaubt den Wagen seiner damaligen Freundin genommen. Kurz nach dem Unfall hatte er sich zu Fuß vom Unfallort entfernt. Die Polizei musste damals erst den Fahrer ermitteln, da sich der 18-Jährige und sein Beifahrer jeweils gegenseitig bezichtigt hatten, hinter dem Steuer gesessen zu haben.

