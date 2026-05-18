Die 19-Jährige, die vor dem Rathaus auf einen Mann eingestochen hat, ist zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Vor Gericht ging es dabei um eine ganz zentrale Frage.

Drei Tage lang hat sich die Große Strafkammer des Landgerichts Kaiserslautern mit dem beschäftigt, was sich am Nachmittag des 4. November 2025 auf dem Rathausvorplatz zugetragen hat. Dank zahlreicher Zeugenaussagen und eines Geständnisses der Angeklagten konnte herausgearbeitet werden, was zu dem Messerangriff auf einen 31-Jährigen geführt hat. Einige Wochen hatte die 19-jährige Angeklagte damals bereits auf der Straße gelebt und in der Kaiserpfalz übernachtet, rekapitulierte die Vorsitzende Richterin Susanne Thomas bei der Urteilsverkündung. Am 4. November hatte die junge Frau mit Bekannten auf dem Rathausvorplatz getrunken, als das spätere Opfer dazukam, mit dem es Wochen zuvor bereits zu einer Auseinandersetzung gekommen war. Im Laufe des Gesprächs habe der Mann ihr sexuelle Avancen gemacht. Es entwickelte sich ein lauter Streit, in dessen Verlauf die 19-Jährige schließlich ein Küchenmesser holte, das sie nach eigener Aussage zur Selbstverteidigung im Bereich der Kaiserpfalz versteckt hatte. Damit stach sie auf den Mann ein. Als dieser sich abwandte und ging, versteckte sie das Messer, kehrte aber zum Tatort zurück, wo sie von Zeugen erkannt und von der Polizei festgenommen wurde.

Erhebliche Bildungsdefizite festzustellen

Entscheidend war nun: Hatte die 19-Jährige die Absicht, den Mann mit dem Messer zu töten? Das Gericht beantwortete diese Frage am Montag mit Nein. Wenn jemand mit einem Messer in Richtung lebenswichtiger Organe gestochen hat, müsse man zwar zunächst einmal davon ausgehen, dass es sich um ein Tötungsdelikt handeln könnte, aber es gelte auch, andere Umstände prüfen: So hatte ein psychiatrischer Sachverständiger am Montag ausgeführt, dass die 19-Jährige an einer Persönlichkeitsstörung leide. Durch jahrelangen Drogen- und Alkoholmissbrauch – sie soll seit dem Kindesalter regelmäßig getrunken haben – und mangelnden Schulbesuch seien bei ihr erhebliche Bildungsdefizite festzustellen, sie sei „auf dem Stand einer 13- oder 14-Jährigen“. Ihr mangele es an Empathie, sie überschätze sich selbst und trete zuweilen aggressiv auf. Der Gutachter beschrieb sie als emotional instabil. In der Haft habe sie sich als Einzelgängerin gezeigt, sich nicht in die Gemeinschaft integriert. Es sei sinnvoll, hier Jugendstrafrecht anzuwenden.

Laut Jugendgerichtshilfe sind die Eltern der 19-Jährigen getrennt. Die Mutter, die ein Alkoholproblem gehabt habe, sei im Grunde alleinerziehend gewesen. Bereits in der Grundschule habe die Angeklagte Probleme gehabt, die man mit mehr Unterstützung womöglich hätte auffangen können. Verschiedene Hilfsangebote wie Tagesgruppen und die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung blieben ohne dauerhaften Erfolg. Neben Drogen- und Alkoholkonsum gehörten auch Missbrauchserfahrungen zur Vita der 19-Jährigen, die immer wieder auf der Straße lebte.

Konnte Folgen der Stiche nicht abschätzen

Aufgrund der Vorgeschichte der jungen Frau und der Tatsache, dass sie am Tattag selbst unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, geht das Gericht in seinem Urteil davon aus, dass die 19-Jährige die Folgen der Messerattacke nicht abschätzen konnte, sie den Mann also nicht habe töten wollen. Vielmehr habe sie mit dem Messer bekräftigen wollen, dass er sie nicht noch einmal sexuell belästigen sollte. Erst als sie nach der Rückkehr an den Tatort das blutende Opfer gesehen habe, sei ihr wohl bewusst geworden, was sie getan hatte. Wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilte das Gericht die junge Frau daher zu zwei Jahren Jugendstrafe – ausgesetzt zur Bewährung. Der Haftbefehl wurde aufgehoben.

Damit folgte die Große Strafkammer dem Plädoyer von Verteidiger Johannes Berg. „It takes two to tango“, hatte Berg gesagt. Das spätere Opfer habe seinen Teil zur Auseinandersetzung beigetragen. Die sexuellen Belästigungen seien plausibel. So hatte der behandelnde Arzt am Westpfalz-Klinikum im Verfahren berichtet, dass der 31-Jährige selbst nach seiner Einlieferung in den Schockraum das weibliche Personal mit anzüglichen Bemerkungen belästigt habe. Die Verletzungen des Mannes – ein Stich zwischen Brust und Bauch und ein Schnitt am Arm – seien letztlich nicht lebensgefährlich gewesen und konnten mit örtlicher Betäubung vernäht werden.

„Es war Zufall, dass der Geschädigte nicht schlimmer verletzt wurde“, hatte dagegen Staatsanwältin Celéstine Kauffmann ausgeführt. Sie war überzeugt, dass die Angeklagte den Tod des 31-Jährigen billigend in Kauf genommen hatte und forderte daher wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung eine Haftstrafe von drei Jahren und zehn Monaten. Die Voraussetzungen für eine Bewährungsstrafe seien schlecht. „Es gibt kein gesichertes soziales Umfeld, das sie auffangen könnte“, so die Staatsanwältin.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Anders als der psychiatrische Sachverständige sah die Jugendgerichtshilfe durchaus Veränderungen zum Positiven in der Untersuchungshaft. So konsumiere die 19-Jährige keine Drogen mehr, sie absolviere eine Hauptschulvorbereitung und beteilige sich an gemeinsamer Freizeitgestaltung. „Einer Suchttherapie steht sie offen gegenüber“, verwies die Mitarbeiterin des Jugendamtes darauf, dass die 19-Jährige nun bereit sei, sich helfen zu lassen. Für den Fall einer Haftentlassung habe man bereits eine Unterbringung in einer Pension und weitere Hilfen in Angriff genommen.

Das Gericht machte der 19-Jährigen indes etliche Bewährungsauflagen. Unter anderem muss sie 360 Arbeitsstunden ableisten, sie darf keine verbotenen Drogen konsumieren und muss dies mit sechs Blut- oder Urintests im ersten Jahr nachweisen. Die Bewährungszeit wurde auf vier Jahre festgesetzt. „Sie müssen sich sicher sein, sollten Sie diese Auflagen nicht erfüllen – und wir haben alle Bedenken –, dann wird Ihnen die Bewährung widerrufen. Wir haben Ihnen keinen Spielraum eingeräumt, auch nicht für Bagatelldelikte“, machte die Vorsitzende Richterin deutlich.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.