Insgesamt 25 Straftaten legte die Staatsanwaltschaft am Dienstag einem 35-jährigen Angeklagten vor dem Schöffengericht I des Amtsgerichts Kaiserslautern zur Last. Der Mann räumte alle Taten ein.

Der Mann, der seit dem 30. November vergangenen Jahres in Untersuchungshaft ist, soll von Dezember 2019 bis Oktober 2020 in Kaiserslautern mehrere Delikte begangen haben. Dazu zählen neben einer Reihe von kleineren Diebstählen – vornehmlich alkoholischer Getränke und Lebensmittel, die teilweise aber gewerbsmäßig begangen worden sein sollen –, auch ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte und eine versuchte gefährliche Körperverletzung. Weiter soll der Mann einen nach dem Waffengesetz verbotenen Gegenstand mitgeführt, das Postgeheimnis verletzt, sowie Beleidigungen, teilweise gegenüber Polizeibeamten, ausgesprochen haben. Auch habe er eine Sachbeschädigung und mehrfach Hausfriedensbruch begangen. Bei den Taten sei er mit Blutalkoholwerten von über zwei Promille teils erheblich alkoholisiert gewesen.

Umfassendes Geständnis abgelegt

In der Hauptverhandlung räumte der Mann alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe ein. Schon bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte er ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Erörterung seiner persönlichen Verhältnisse ergab, dass es das Leben nicht gut mit ihm gemeint hat. In schwierige soziale Verhältnisse hineingeboren, besuchte er die Förderschule bis zur achten Klasse und blieb ohne Berufsausbildung. Vom zehnten bis zum 17. Lebensjahr wuchs er im Heim auf. Seine Eltern, beide dem Alkohol zugetan, verstarben schon früh.

Auch der Angeklagte selbst griff bereits im Alter von 14 Jahren zur Flasche und wurde schnell alkoholabhängig. Mit 15 beging er erste Straftaten, die sich im Laufe der Jahre auf insgesamt 23 Eintragungen im Vorstrafenregister summierten. Insgesamt hat er etwa zehn Jahre hinter Gittern zugebracht.

Nach seiner letzten Haftentlassung, im Oktober 2019, hat er ein paar Monate im Caritas-Heim in Kaiserslautern und danach auf der Straße gelebt, oder kam bei Freunden unter. Sozialleistungen jeglicher Art wurden ihm nicht gewährt. Auch einer Beschäftigung ging er nicht nach. Tagsüber hielt er sich im Obdachlosen- und Trinkermilieu in Kaiserslautern auf und konsumierte Alkohol und gelegentlich auch Drogen aller Art.

Eine Therapiemaßnahme im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Unterbringung in einer Entziehungsanstalt brach der Angeklagte von sich aus ab und lehnt sie auch in Zukunft ab. Stattdessen will er die erwartete Strafe absitzen und dann auf Wohnungs- und Jobsuche gehen.

Schnelle Rückfälligkeit

Das Schöffengericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und ordnete Haftfortdauer an. Der Vorsitzende begründete, strafmindernd seien sein Geständnis, strafschärfend aber die beträchtlichen und einschlägigen Vorstrafen gewürdigt worden. Auch die schnelle Rückfälligkeit, nur zwei Monate nach seiner letzten Haftentlassung, sei zu seinen Ungunsten gewertet worden. Der Oberstaatsanwalt hatte drei Jahre und drei Monate, der Verteidiger keine höhere Strafe als zwei Jahre und sechs Monate gefordert.

Von der Zubilligung verminderter Schuldfähigkeit sowie einer Unterbringung in einer Entziehungsanstalt sah das dabei durch einen psychiatrischen Sachverständigen beratene Gericht ab.

Der Angeklagte zeigte sich über die Höhe des Strafmaßes entrüstet und will das Urteil mit der Berufung anfechten.