Alle Jahre wieder ist auch das von Ursula Simgen-Buch betriebene Union-Kino Teil der Kultur-Meile bei der „Langen Nacht“. Das alte Lichtspielhaus lädt auch in diesem Jahr zu einer kulturgetränkten Nacht voller Kurzfilme ein – von Loriot bis ... wer weiß?! Doch in diesem Jahr ist die Nacht für Simgen-Buch ein bisschen anders.

„In diesem Jahr werde ich mit einer Mitarbeiterin der Filmbewertungsstelle aus Wiesbaden unterwegs sein“, erzählt die Film-Enthusiastin. „Die Verantwortung, da die richtige Auswahl zu treffen, um den Gästen einen adäquaten Eindruck von Kaiserslauterns Kultur in dieser Nacht zu vermitteln, wiegt also etwas schwerer.“ Und doch hat die Kinoleitern beim Stöbern im „Lange Nacht“-Programm eine Empfehlung gefunden, die gleich alle Sinne mit Kultur flutet. „Geradezu perfekt scheint mir der Start in die ,Nacht’ inmitten der Altstadt in der feinen Kaffeerösterei. Hier warten mit Hannelore Bähr und Katrin Lerchbacher zwei Koryphäen des Musentempels Pfalztheater auf. Und das auch noch mit Musik und Texten zu und bei köstlich duftendem Kaffee. Solcherart sowohl musikalisch als auch literarisch, olfaktorisch und geschmacklich, mithin mit nahezu allen Sinnen eingeführt, lässt sich im weiteren Verlauf des Abends in konzentrischen Kreisen eine ganze Reihe weiterer Wirkungsstätten koffeinbeflügelt erobern.“ In diesem Sinne: Einmal Kaffee und Kultur ,,to go“, bitte!