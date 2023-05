Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fünf Jahrzehnte im immer gleichen Job und bei immer demselben Arbeitgeber: Das muss Frau wollen; das muss Spaß machen. Ursula Lersch sieht da nicht das geringste Problem. Am 1. August 1971 hatte sie ihre Stelle als Laborassistentin im Westpfalz-Klinikum angenommen. In den nächsten Tagen wird sie dort ihr 50. Berufsjubiläum begehen.

Seit 2016 ist Ursula Lersch in Rente. Naja, so ganz mit ihrer Arbeit aufzuhören, das hatte sie sich aber nicht vorstellen können. So sitzt sie im Rahmen eines Minijobs von monatlich 20