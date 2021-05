Auf der Kinderintensivstation des Westpfalz-Klinikums sind Ärzte und Pflegepersonal in „Habachtstellung“ seit bei sechs Frühchen der MRSA-Keim nachgewiesen wurde. Das bestätigt die Leitende Oberärztin der Kinder- und Jugendmedizin Dagmar Dundurs. Den Babys geht es gut, Infektionen sind bislang nicht aufgetreten. Wie die Eltern reagiert haben und wieso ein generelles Keim-Aufnahmescreening nicht gemacht wird.

Eines der wichtigen Ziele in der Betreuung der mit dem MRSA-Keim besiedelten Babys lautet: „die Keimlast zu reduzieren“, erklärt Dundurs. Damit sowie mit weiteren Maßnahmen lässt sich ein Infektionsausbruch bei den Neugeborenen vermeiden, so die Hoffnung im Westpfalz-Klinikum. „Wir sind da schon in Habachtstellung und beobachten das sehr genau. Wir sind darauf geschult, die Anzeichen einer Infektion zu erkennen. Sollte sich da etwas zeigen, müssten wir gegebenenfalls eine Antibiose einleiten.“ Denn auch wenn der MRSA-Keim, eine Abkürzung für Methicillin-resistenter Staphylokokkus, gegen die meisten Antibiotika resistent ist, gibt es Medikamente, die eine Infektion stoppen können, erklärt Klinikums-Hygieniker Thomas Ecker. „Sie haben aber ein ungünstigeres Nebenwirkungsprofil.“

Auch deswegen werde auf der Kinderintensivstation darauf geachtet, Antibiotika nur dann einzusetzen, „wenn wir sie brauchen, aber nicht unkontrolliert und ungeprüft. Es sind Medikamente, die zu oft unkritisch gegeben werden“, so Dundurs. Bislang sei die Behandlung mit Antibiotika bei keinem der Frühchen notwendig gewesen.

Keine Verlegungen gefordert

Direkt nach Bekanntwerden der ersten Fälle seien Gespräche mit den betroffenen Eltern geführt worden, berichtet die Kinderärztin. „Selbstverständlich sind wir in Sorge, aber wir sind sofort ins Gespräch gegangen, teilweise noch am selben Tag.“ Und die Rückmeldungen seien positiv. „Die Eltern vertrauen uns, es ist gar nicht erst Unruhe aufgekommen. Wahrscheinlich auch, weil wir von Beginn an offensiv damit umgegangen sind und auch angeboten haben, dass Eltern zusätzlich zu Gesprächen vor Ort auch jederzeit bei uns anrufen können. Es hat keine der betroffenen Familien geäußert, dass sie ihr Kind verlegen wollen – trotz der schwierigen Situation.“ Im Gegenteil seien Wertschätzung und Anerkennung für das Engagement des Personals sehr groß gewesen: „Das hat uns gut getan.“

Wie lange der bestehende Aufnahmestopp auf der eigentlichen Kinderintensivstation noch andauere, lässt sich noch nicht sagen. „Das hängt davon ab, wann wir einzelne Kinder verlegen können“, so Dundurs. Bei sechs positiven MRSA-Fällen sei das noch zu früh. Solange werden weitere Frühchen und neue Intensivfälle auf einer Ausweichstation behandelt, räumlich und personell getrennt von den Babys mit MRSA-Besiedlung. Die Testergebnisse der Eltern liegen mittlerweile vor, sie sind negativ. Auch das Klinikpersonal wurde ein zweites Mal getestet: „Zum größten Teil haben wir die Ergebnisse, auch alle negativ“, so Ecker. Die Suche nach der Übertragungsursache geht also weiter. „Wir haben den Keim typisieren lassen, und uns wurde gesagt, dass der Stamm nichts mit dem zu tun hat, der üblicherweise in Kliniken gefunden wird.“

Flächendeckende Tests bei Aufnahme nicht umsetzbar

Besonders wichtig in der aktuellen Situation sind die Hygienemaßnahmen: Ein täglicher Wechsel der Inkubatoren, umgangssprachlich auch Brutkästen genannt, ist notwendig. Schutzkleidung wird nach jedem Einsatz an den Kindern entsorgt, Kontaktflächen, beispielsweise die Wickelunterlage nach jeder Nutzung desinfiziert, Händedesinfektion steht weit oben auf der Liste, erläutert Ecker das Vorgehen. „Das macht schon Stress, aber wir wollen unbedingt die Keimlast reduzieren und achten auch darauf möglichst wenig Fremdmaterial wie Sonden am Kind zu verwenden, um möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Und wir achten auf die Hautpflege, damit keine Wunden entstehen“, so Dundurs. Denn darüber können die MRSA-Keime in den Körper eindringen und eine Infektion auslösen.

Bei den Kindern werde wöchentlich ein neuer Test auf MRSA veranlasst, auch bei jeder Neuaufnahme auf die Kinderintensivstation erfolgt grundsätzlich ein Screening, so Ecker. Bei den erwachsenen Patienten geschieht dies nicht. „Das Robert-Koch-Institut hat verschiedene Risikoklassen identifiziert, bei denen wir ein solches Screening bei der Aufnahme machen“, erläutert Ecker. Darunter fallen beispielsweise Patienten, die bereits zuvor Antibiotika bekommen haben, die aus Altenheimen eingeliefert werden oder bestimmte Krankheitsbilder wie Brandverletzungen zeigen. „Diese Personen haben ein höheres Risiko mit MRSA besiedelt zu sein.“ Würden alle neuen Patienten flächendeckend bei der Aufnahme getestet, würde dies ähnlich wie bei Corona-Tests dazu führen, dass sich die Analysezeit deutlich verlängert: „Und gerade bei solchen Keimen möchte man ja ein schnelles Ergebnis haben“, so Ecker.