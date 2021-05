Der untersetzte, im Auftreten eher unscheinbare Mann aus dem Berner Mittelland kam 2002 als Betriebs- und Operndirektor an die Lauter, zugleich wurde er Stellvertreter des damaligen Intendanten Johannes Reitmeier. Als Regisseur bevorzugt er – genau wie jener – das Musiktheater. Er hat dem Lauterer Publikum eine Reihe glanzvoller Operninszenierungen geschenkt, die mit einer schauprächtigen „Zauberflöte“ begann.

Einen augen- und vor allem ohrenscheinlichen Schwerpunkt legte er bislang auf italienische Klassiker wie Monteverdi („Orfeo“), Rossini („Wilhelm Tell“), Verdi („Macbeth“) und Puccini („Turandot“), bei denen er eindrucksvolle visuelle Schauwerte mit der orchestral inspirierten Stringenz seines Generalmusikdirektors Uwe Sandner und einer unaufdringlich sicheren Darstellerführung verband. Höhepunkte seines bisherigen Schaffens waren die spartenübergreifende Mammut-Produktion „Die Feenkönigin“ nach Purcell sowie die Andy-Kuntz-Rockoper „Chronik der Unsterblichen“.

2020/21 soll der „Tannhäuser“ folgen

Mit weniger Bombast, aber stilistisch überzeugendem Gestaltungswillen brachte er Schulhoffs „Flammen“ und das wiederentdeckte Werk „Verkündigung“ des verfemten Komponisten Walter Braunfels auf die Bühne. Seine subtile Ausdeutung des „Wozzek“ von Berg fand überregionale Beachtung, so dass man mit Spannung seine erste Auseinandersetzung mit Richard Strauss erwartet hatte. Leider sind die „Salome“ und damit eine neuerliche Zusammenarbeit mit Sandner der coronabedingten Theaterschli Der Vertrag von Urs Häberli als Intendant des Pfalztheaters ist bis 2022 verlängert worden. Zur Begründung für die überraschende Personalie verweist der Bezirksverband Pfalz als Träger des Theaters auf „die Kontinuität und Stabilität“ in Corona-Zeiten. Häberli, der die Intendanz seit 2012 innehat, ist dem Drei-Sparten-Haus bereits seit 18 Jahren verbunden. Seine Zwischenbilanz weist künstlerische Erfolge und wirtschaftliche Probleme auf.

Daneben übernimmt der visuell effektvoll arbeitende Opernkenner regelmäßig Aufgaben jenseits der Lauter. Neben seiner Lehrtätigkeit an der Mannheimer Akademie war er Gastregisseur in Halle („Evita“), Feuchtwangen und Thun. Bei den Burgfestspielen in Mayen setzte er den „Jedermann“ in Szene – und machte dabei aus dem quecksilbrigen Tausendsassa Peter Nüesch einen zerbrechlich leisen Charaktermimen. Im Sprech- wie im Musiktheater bedient Häberli stets auch die Schaulust, gibt seinem Publikum gleichermaßen zu hören und zu sehen. Da verwundert es nicht, dass er keine Berührungsängste vor Musical und Operette kennt. Mit der burlesken Stripper-Posse „Ladies Night“ bewies er sogar einen Humor, den man dem gebildeten Schöngeist auf den ersten Blick nicht zutraut.

Die Ära Häberli ist eine künstlerisch reiche Zeit

Denn im persönlichen Gespräch wirkt der 59-Jährige eher linkisch. Die Kunst der gepflegten Konversation ist seine Sache nicht. Umso virtuoser beherrscht er die Klaviatur der theatralen Ausdrucksmöglichkeiten, hat er doch sein Handwerk von der Pike auf gelernt. Zum Theater brachte ihn ausgerechnet seine Begeisterung für den Film. Einer Schauspielausbildung im heimatlichen Bern folgten Stationen als Regieassistent in Biel und Solothurn, Regensburg und Frankfurt. Am Opernhaus am Main saß er beim Operetten-Klassiker „Feuerwerk“ erstmals selbst am Regiepult. Weitere Stationen führten ihn nach Passau, Braunschweig, Osnabrück, Neustrelitz, Potsdam, Regensburg, Halle, Bochum, Tel Aviv und Nantes.

Ab der Spielzeit 2000/01 fungierte er am Theater Regensburg als Chefdisponent und persönlicher Referent der kürzlich verstorbenen Intendantin Marietheres List, ehe er schließlich von der Ober- in die Westpfalz kam. In der über 150 Jahre umspannenden Theatergeschichte der Stadt Kaiserslautern ist die Ära Häberli eine künstlerisch reiche Zeit.

Diese außerordentlich erfreuliche Zwischenbilanz teilt sich Häberli nicht nur mit seinem Chefdirigenten Sandner, sondern zudem mit Oberspielleiter Harald Demmer und Ballettchef James Sutherland, die er selbst ans Haus holte. In künstlerischen Personalfragen beweist der Mann aus den Bergen eine glückliche Hand. Anteil am Erfolg haben außerdem Ausstattungsleiter Thomas Dörfler und die Dramaturgie um Andreas Bronkalla, dem der Intendant immer wieder Regieaufgaben überträgt.

Die musische Blüte hat eine Kehrseite

Kehrseite der musischen Blüte ist eine zwar nicht dramatische, aber verbesserungswürdige Wirtschaftslage des Zuschussbetriebs Pfalztheater. Die jährlichen Erhebungen des Deutschen Bühnenvereins weisen eine rückläufige Kostendeckung aus, die sich durch die lautstark verkündeten Auslastungszahlen kaum beschönigen lässt. Der Bezirksverband Pfalz weiß um diese Problematik und hat deshalb im Vorjahr ein Gutachten in Auftrag gegeben, dessen Inhalt aber bislang strenger Geheimhaltung unterliegt. Eine transparente Öffentlichkeitsarbeit über die reine Programmreklame hinaus gibt es im Pfalztheater nicht. Das wird auch durch die – vom Ensemble ausgegangenen! – Internetauftritte während der Corona-Schließung nicht besser.

Der inspirierte Regisseur Urs Häberli sieht sich in dieser schweren Zeit als Intendant daher mit Aufgaben konfrontiert, wie sie herausfordernder kaum sein könnten. Leise und still, behut- und bedachtsam, wie er ist, dürfte er sie mit der ihm eigenen Gelassenheit angehen.