Auf dem Friedhof werden die Urnenwände erweitert. Erst vor zwei Jahren wurde nach Angaben von Stadtbürgermeisterin Martina Stein eine neue Wand mit 36 Kammern errichtet. 17 Nischen sind derzeit zwar noch frei. Aber im Schnitt fänden im Jahr 15 bis 17 Erstbestattungen dort statt. Erwartet wird also, dass es bis Ende des Jahres keinen Platz mehr gibt. Jetzt soll also die achte Urnenwand her, deren Fundament eh schon vorhanden ist. Der Stadtrat vergab am Dienstag den Auftrag zur Errichtung an eine Firma für rund 34.000 Euro.