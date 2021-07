Die Arbeiten zur Neugestaltung des Friedhofs im Ortsteil Schwedelbach gehen weiter. Die Erdarbeiten für den zweiten Bauabschnitt hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für 32.157 Euro an eine Firma aus Rodenbach vergeben. Ein weiterer Auftrag ging an eine ortsansässige Bildhauerei. Sie soll für 4760 Euro die Urnenwand auf dem Friedhof erweitern. Errichtet werden zwei Stelen, eine mit drei Kammern und eine mit zwei Kammern.