Der Kabarettist Urban Priol ist am Samstag, 6. November, 20 Uhr, mit seinem Programm „Im Fluss“ in der Fruchthalle zu Gast. Derzeit gibt es noch Karten.

Einem Fluss im ständigen Wandel gleiche Priols neues Programm. Mit Argusaugen verfolge der Kabarettist den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre eher an einen Stausee erinnere als an ein fließendes Gewässer, so die Pressemitteilung weiter.

Urban Priol, geboren 1961 in Aschaffenburg, ist seit den frühen 1980er Jahren auf den Kabarettbühnen des Landes unterwegs. Über seine zahlreichen Bühnenprogramme hinaus wurde er insbesondere durch die ZDF-Kabarettsendung „Neues aus der Anstalt“ und andere Fernsehformate bekannt.

Karten...

... gibt es noch im Vorverkauf etwa über eventim und für Kurzentschlossene auch noch an der Abendkasse ab 19 Uhr.